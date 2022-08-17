مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة الاهتمام بضم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 16:40

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

كشف النادي الأهلي عن حقيقة رغبته في ضم ثنائي الإسماعيلي باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لم يحدث أي تفاوض من أي نوع لضم باهر المحمدي أو عبد الرحمن مجدي".

وأضاف "الثنائي خارج حسابات الأهلي في الفترة المقبلة".

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وتابع "نقدر اللاعبين كثيرا وكذلك النادي ولكننا لم نتفاوض أو نستفسر عنهما".

وكشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي في وقت سابق عن رغبة الأهلي والزمالك في ضم باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي.

وقال الكومي لـ FilGoal.com: "تلقينا 3 عروض رسمية لضم عبد الرحمن مجدي".

وأضاف: "الأندية المهتمة هي الأهلي والزمالك ونادٍ سعودي".

وتابع: "لم نستقر حتى الآن على مطالبنا المادية، لكن مبدأ البيع موجود".

ووواصل "هناك مفاوضات شفهية من الأهلي والزمالك لضم باهر المحمدي".

واستكمل "تلقيت مؤخرا اتصالات هاتفية من مسئولي الناديين عن وجود رغبة لديهما في ضم اللاعب".

وأردف "سيتم دراسة الأمر مع مجلس الإدارة والجهاز الفني قبل الرد".

وشارك باهر المحمدي في 25 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم سجل خلالها خمسة أهداف.

وسجل مجدي 4 أهداف في 25 مباراة خاضها مع الإسماعيلي هذا الموسم.

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