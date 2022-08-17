حازم إمام يتحدث عن أزمة التحكيم مع الأهلي واستقالة عبد الفتاح.. وحضور الجماهير في الكأس

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن أزمة التحكيم مع الأهلي خلال الفترة الماضية وعن قرار تعيين مارك كلاتنبرج مشرفا على تطوير التحكيم المصري.

وقال إمام في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "نحن لسنا ضد الأهلي، لم ير أي عضو في اتحاد الكرة الخطاب بخصوص استضافة النهائي ولم يعلم عنه أي شيء والزمالك نفسه كان في البطولة وقتها عندما وصل الخطاب فلن نكون ضد الأندية المصرية بالطبع، لا يوجد توجه ضد أي ناد في أي شيء، قد تحدث بعض الأخطاء ولكنها لن تكون مقصودة بالطبع".

وتابع "أزمة الحكام الأخيرة مع الأهلي؟التحكيم سيظل له ما له وعليه ما عليه، الأمر يتعلق بقدرات الحكام ولكن لا يوجد أي توجيه ضد أحد، الحكام مثل اللاعبين، عندما يسجل اللاعب في مرماه يكون التوصيف "خطأ" فلماذا عندما يخطأ حكم يتم اعتبار الأمر توجه؟".

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واستمر "التحقيق مع أي حكم أمر داخلي، كل الشكاوى تم تحويلها إلى مارك كلاتنبرج وهو شخص لا يعرف أي ناد من المتواجدين ولا يوجد له علاقة بأي حكم. إذا كان هناك خطأ سيتم تعديله".

وأكمل "كلاتنبرج عّلق على كثرة استخدام الحكام للصافرات خلال المباراة، ولاحظت قلة استخدام محمد عادل لها في مباراة الزمالك والإسماعيلي بعد ذلك".

وشدد "فوجئنا كأعضاء مجلس إدارة بتواجد محمود عاشور في مباراة بيراميدز والمحلة، إنها لجنة منفصلة تماما عن اتحاد الكرة ولا نتدخل فيها، عصام عبد الفتاح أجرى تحقيقا أو شاهد لقطة هدف الأهلي وفاركو مع الفيديو وأكد سيد مراد المسؤول عن الفيديو عدم صحة الهدف لذلك من وجهة نظره لم يكن هناك حاجة لإيقافه".

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وأردف "اتفقنا مع مارك كلاتنبرج على الوصول يوم 6 أغسطس لتطوير الحكام وتم الإعلان عن ذلك قبل شكوى الأهلي وفي النهاية عصام عبد الفتاح استقال، لم يكن من الطبيعي أن يكون رئيس لجنة الحكام وقتها مع عدم معرفته بكل الحكام المتواجدين والأجواء في مصر وفوجئت باستقالة عضام عبد الفتاح من لجنة الحكام".

وأتبع "الجميع يخطأ في عمله هذا أمر وارد، عندما يخطأ أي شخص يطلب من الناس أن يسامحوه فلماذا عندما يخطأ شخص في مجال الكرة يتم توجيه السباب له ولعائلته".

وأضاف "أتمنى أن ينجح كلاتنبرج، أعلم أن "الناس مش هتسيبه في حاله"، تحدثت معه عن نظرية المؤامرة والهجوم في مصر قبل وصوله وأخبرني بأن الأمر مشابه لما يحدث في اليونان وسيحاول أن يتأقلم مع الأمر".

وتابع "سيكون هناك شخص مصري ليساعد كلاتنبرج في عمله، وهو لا يهتم بالمناصب والمسميات، التعاقد مع شخص أجنبي سيزيل جزء من الحديث عن المؤامرات والتصبر".

وأضاف "هناك مشكلة كبيرة في التحكيم وليس في هذا الموسم فقط، التحكيم المصري له تاريخ كبير نعم ولكن هذا شيء من الماضي وليس عيبا أن نحاول تطوير التحكيم وتقليل الأخطاء".

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وتحدث إمام عن إمكانية ترشحه مستقلا لرئاسة نادي الزمالك قائلا: "رئاسة الزمالك حق مشروع للجميع وهو شيء كبير جدا".

وأكد "لم أفكر في الاستقالة من اتحاد الكرة الحالي حتى مع الأزمات الأخيرة ولكن كان هناك بعض الغضب".

وواصل "الكرة المصرية تعيش أزمة تعصب غير طبيعية بشكل مقيت وعن جهل وهذا أمر خطير جدا، الأمر لم يعد فقط حب ناديك ولكنه كره للنادي الآخر ويفعلون أي شيء لأجل ذلك".

وعن إقامة مباريات كأس مصر بدون جماهير قال: "نأمل أن تكون مباريات الكأس المقبلة بحضور الجماهير، القرار تم اتخاذه من بداية النسخة ولم يكن هناك حضور جماهيري وقتها ولكننا سنعمل على تغيير ذلك في الأدوار المقبلة".

وتابع "البعض يقيم دور اتحاد الكرة على صافرة حكم، بنتيجة مباراة. الاتحاد يكون فاشلا إذا أخطأ حكم في مباراة. ولكن لا أحد يتحدث عن البطولات والأقسام وفرق الناشئين وخطط المستقبل".

وأضاف "روجيرو ميكالي ومحمود جابر طلبا لعب مسابقات الجمهورية 2001 و2003 على نجيل طبيعي وليس صناعي وعلى ملاعب بأرضيات أفضل لتجنب الإصابات القوية".

وأتم "قرار تعديل نظام الدرجة الثانية جاء بسبب المصلحة العامة، وهي أهم من مصلحة أي ناد. لكل قرار مثل ذلك يجب ان يكون له عواقب ولكن على المدى البعيد ستكون الاستفادات كبيرة، أقدر غضب كل الأندية ولكن هدفنا المصلحة العامة".

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