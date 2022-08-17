الكومي لـ في الجول: الأهلي والزمالك طلبا ضم باهر المحمدي

كشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي عن رغبة من الأهلي والزمالك لضم قائد الفريق باهر المحمدي.

وقال يحيى الكومي في تصريحات لـFilGoal.com: "هناك مفاوضات شفهية من الأهلي والزمالك لضم باهر المحمدي".

وتابع "تلقيت مؤخرا اتصالات هاتفية من مسئولي الناديين عن وجود رغبة لديهما في ضم اللاعب".

وأضاف "سيتم دراسة الأمر مع مجلس الإدارة والجهاز الفني قبل الرد".

وواصل "ارتفاع مستوى الفريق مؤخرا وتحسن نتائجه وعروضه جعل الكثير من الأنديةتريد التفاوض مع اللاعبين"

وأتم "الإسماعيلي سيلعب يوم الأحد القادم أمام الأهلي من أجل الفوز فقط لتحسين موقف الفريق في الجدول".

وكشف الكومي في وقت سابق عن وجود عروض لضم عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق.

وشارك باهر المحمدي في 25 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم سجل خلالها خمسة أهداف.

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