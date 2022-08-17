لتطوير التحكيم المصري.. اتحاد الكرة يوافق على طلب كلاتنبرج

وافق جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، بإقامة معسكر للحكام المصريين خلال الفترة المقبلة.

وطلب الحكم الإنجليزي الدولي السابق إقامة معسكر، يضم 40 حكما، في إطار خطته لتطوير التحكيم المصري.

وتولى كلاتنبرج قيادة منظومة التحكيم المصرية خلال شهر أغسطس الحالي، واجتمع بالحكام خلال الأيام الماضية لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتطوير المنظومة.

وكان جمال علام قد اجتمع بلجنة الحكام في حضور مارك كلاتنبرج وحكام الدوري في مقر الاتحاد.

وحفز علام الحكام وشدد على مساندة اتحاد الكرة لهم، وتوفير جميع الطلبات الخاصة باللجنة.

وكشف جمال علام عن موافقة المجلس على المعسكرات التي طلبها كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري على البرامج التي حددها كلاتنبرج من أجل النهوض بالتحكيم.

ووجه اتحاد الكرة الشكر إلى عصام عبد الفتاح على الفترة التي قضاها في رئاسة لجنة الحكام.

وتولى عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام بداية الموسم قبل الماضي، خلفا لـ وجيه أحمد.

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