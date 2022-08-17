حوار في الجول - العشري يتحدث عن الطفرة في أداء الجيش.. وأسباب انتقال مهند لاشين لـ فيوتشر

تحدث طارق العشري مدرب طلائع الجيش عن أسباب تحول مسار مهند لاشين من الزمالك إلى الانتقال لفيوتشر، كما تحدث عن الطفرة التي أحدثها في مستوى طلائع الجيش.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع العشري وجاء كالآتي

"عندما توليت مسؤولية تدريب طلائع الجيش كان ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول الترتيب، ووضعت خطة واضحة للجميع وبدأنا في الإصلاح وفترات التوقف الخاصة بكأس العرب وأمم إفريقيا خدمتني كثيرا وتمكنا من "ترتيب البيت" وكنت واثقا من نجاح تجربة ولم أشعر بالقلق".

هل هناك اهتمام من أندية أخرى؟

"اهتمام من أندية أخرى؟ أتشرف بالانتماء للمؤسسة العسكرية منذ فترة حرس الحدود وأريد مشروعي الحالي مع طلائع الجش".

"نحتاج لبعض الطلبات المتاحة وإذا لم تنفذ سنقلل أهدافنا ونبدأ العمل من جديد لأن جميع الفرق تدعم نفسها بشكل جيد".

"الهدف كان البقاء في الدوري فقط وعندما أتيت رفعت سقف الطموحات وهذا ما أحب فعله وأريد دائما أن أتواجد بين أفضل 6 فرق ولاعبينا حاليا مطلوبين لأنهم وصلوا لتلك المكانة".

"الأولوية لطلائع الجيش على الرغم من امتلاكي لعروض جيدة ولكن أحب التواجد هنا وإذا تمت الموافقة على طلباتنا سأستمر وإذا لم يوافق عليها سأفكر في الرحيل".

المنافسة على المركز الرابع؟

"اتحاد الكرة بعت الأسماء المشاركة قاريا بشكل مبكر وهذا قتل طموح جميع الأندية واللائحة بحاجة إلى إعادة النظر، الدوري لم يلغى لذلك يجب أن يكون هناك أمل عند جميع الأندية للمنافسة ولم يكن ليتوقع أحد منافسة طلائع الجيش على المركز الرابع، الدور الأول لا يحكم على مستوى الفرق لأن هناك طفرات تحدث في الدور الثاني وهذا ما حدث مع طلائع الجيش".

لماذا تحولت وجهة مهند لاشين من الزمالك إلى فيوتشر؟

"تم بيع مهند لاشين لفيوتشر، المفاوضات فتحت في يناير وتم تأجيل رحيله لنهاية الموسم، كنت أفضل أن يستمر معي وهو تحدث معي وأخبرته أن الأولوية لدينا وكنت احتفظ بالأمل لبقائه ولكن تم الاستعجال في بيعه".

"مهند لاشين من القوام الرئيسي وعندما طلب مني الانتقال لم يكن الحديث عن فيوتشر لكن عن الأهلي والزمالك وأخبرته بأن يذهب إلى المكان الذي سيلعب فيه بشكل أساسي واختياره لفيوتشر حرية شخصية".

هل سيرحل مصطفى الزناري وعمرو السيسي؟

"لن يترك أي أحد طلائع الجيش طوال فترة تواجدي لن أدعم المنافسين بلاعبي فريقي واتعاقد أنا مع لاعبين أقل".

هل من الممكن أن ينضم مصطفى فتحي لطلائع الجيش؟

باختصار كل ما أعرفه هو أن اللاعب لديه موقف تجنيدي فقط لا غير، لا أعرف ما إذا كان سينضم إلينا أو كيف سيدار الامر، لكن إذا كان سيتم تجنيده الأولوية ستكون لطلائع الجيش".

أين جون أنتوي؟

عندما حضرت استغربت لأن اللاعب لديه باع كبير هو الهداف الإفريقي الأكبر في الدوري، حاول عقد جلسات عديدة معه لمساعدته لكي يساعد الفريق لكني فشلت ولذلك أخرجته من حساباتي، لا أعرف لماذا ولكن ليس لديه إقبال ولا يلعب بروح أو قتال لذلك ركزت على اللاعبين صغار السن".

أصعب مدرب واجهته؟

وأجاب العشري مازحا "صنفوني أنا وعلاء عبد العال كمدربين دفاعيين، إذا ماذا يفعل نونو ألميدا مع فاركو، هو يقتل المباراة تماما ويقولون فكر برتغالي، إذا نحن متفوقين في الفكر البرتغالي، ما يهم هو النجاح في الأسلوب الذي تتبعه".

وتابع ضاحكا "أكثر "كوميك" أضحكني هو أنهم وضعونا نحن الإثنين وهو يقول اتفضل هاجم وأنا أقول لا اتفضل هاجم".

ما هو الفريق الذي تتمنى تدريبه يوما ما؟

وأتم مازحا "ريال مدريد".

ويحتل طلائع الجيش حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الرابع.

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