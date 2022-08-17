أكرم توفيق يكشف حقيقة مطالبة سواريش بتقليل الالتحامات العنيفة في تدريبات الأهلي

كشف أكرم توفيق لاعب الأهلي سبب وقوفه مع البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الفريق.

وعاد أكرم توفيق للتدرب بشكل اعتيادي مع الأهلي في وقت سابق الشهر الحلي وشارك في الالتحامات بشكل طبيعي دون قلق.

وقال أكرم توفيق عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام: "الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا".

وأضاف "بعض الناس وبعض الأخبار تحدثوا عن وقوفي مع المدير الفني بسبب الالتحامات العنيفة وأنني أتعجل العودة وهذا ليس صحيحا".

وتابع "أتعامل بحذر في كل شيء، والله سبحانه وتعالى كتب اليوم الذي سأعود فيه".

أكرم توفيق عبر حسابه في إنستجرام 👇 pic.twitter.com/ISSYSmsW4m — FilGoal (@FilGoal) August 17, 2022

وأتم "وقوفي مع المدرب كان للاطمئنان على حالتي لا أكثر".

ويتبقى جزء أخير في برنامج أكرم التأهيلي يتوقف على جاهزيته في التدريبات قبل الدفع به في المباريات.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الجهاز الفني ينوي الدفع بأكرم توفيق في آخر ثلاث مباريات بالموسم من أجل تجهيزه بالشكل المناسب ولكن دون استعجال.

وكان توفيق قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا بيناير الماضي.

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