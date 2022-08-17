حازم إمام يكشف حقيقة رغبة فيتوريا في عدم ضم لاعبي الأهلي.. وملاحظة عن الدوري

رد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الأنباء المتداولة بشأن رفض البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، ضم لاعبي الأهلي خلال المعسكر المقبل.

وقال إمام عبر أون تايم سبورتس: "الحديث عن رغبة فيتوريا في عدم ضم لاعبي الأهلي للمعسكر المقبل غير صحيح تماما، وكذلك الحديث عن إعجابه بأي لاعب معين. الجميع متاح بالنسبة له ولديه رغبة في رؤية كل اللاعبين".

وتابع "عدم قيادة فيتوريا للمنتخبات من قبل لا يقلل من شأنه على الإطلاق فلدينا مارشيلو ليبي لم يدرب أي منتخب قبل إيطاليا وفاز معهم بكأس العالم".

وبدأ المدرب البرتغالي مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي ثم فاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش ثم بنفيكا والنصر السعودي ومنه انتقل لتدريب سبارتاك موسكو كآخر تجربة له قبل تولي تدريب منتخب مصر.

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ملحوظة فيتوريا

وواصل حازم إمام "فيتوريا لاحظ قلة عدد اللاعبين الشباب من سن 20 إلى 23 سنة في الدوري المصري ولديه رغبة في حصول اللاعبين في هذا السن على عدد دقائق أكبر".

وتابع " الحديث عن رغبة فيتوريا في عدم وجود عنصر مصري غير صحيح، فرص تواجد مساعد مصري في الجهاز كبيرة. طلب فقط تأجيل الأمر حتى اقتراب المعسكر لأنه في هذه الفترة يتعرف على اللاعبين والأجواء".

إيهاب جلال

وتطرق حازم غمام للحديث عن إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق وقال: "أحب إيهاب جلال وأقدره جدا، وتوجهت له بالاعتذار بشكل شخصي وفي المؤتمر الصحفي. كرة القدم ظالمة".

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وأوضح "لم أكن ضد إيهاب جلال كشخص وأخبرته بذلك، كنت ضد الفكرة بشكل عام بسبب الانتقادات الكبيرة التي قد يتعرض لها وهو ما حدث".

خليلوزيتش

وكشف حازم إمام "توصلت لاتفاق مع وحيد خليلوزيتش للتواجد مع منتخب مصر قبل التعاقد مع أجيري".

وأضاف " تم تفويضي من المجلس لحسم ملف المدير الفني الجديد وكان هناك دعم كاملمن مجلس الإدارة".

وواصل "وكيل البرتغالي باولو سوزا أخبرني بعدم رغبة زوجته في التواجد في المنطقة العربية".

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وتابع "ما وصلني عن بيتكوفيتش هو أنه شخص ما عمل في مصر في الماضي أخبره بصعوبة الأجواء هنا والضغوط، وهو ليس كيروش".

وكان الثنائي باولو سوزا وبيتكوفيتش ضمن المرشحين لتولي تدريب المنتخب المصري قبل أن يتم التعاقد مع روي فيتوريا حتى 2026.

منافس مصر

وعن المواجهة الودية التي سيخوضها منتخب مصر في نوفمبر المقبل قال: "لم يتم حسم منافس مصر في نوفمبر، الأرجنتين طلبت مواجهة مصر لأنها ستلعب مع السعودية في كأس العالم".

وأضاف "لم نوقع على العقود بعد لذلك لا يمكن الجزم بأي شيء، وإذا لم نواجه الأرجنتين سنلعب أمام منتخب أوروبي آخر قوي".

وواصل "المجموعة الحالية في اتحاد الكرة متفاهمة وهناك توزيع أدوار، كل شخص يقوم بدوره وإذا حدث أخطاء فإنها تكون غير مقصودة كما هو الحال في أي عمل

وتابع "كان هناك بعض الأزمات في البداية مع الضغط بسبب أمم إفريقيا ثم تصفيات كأس العالم وأزمة الأهلي في نهائي إفريقيا ولكن الآن الأمور هدأت قبل شهرين وبدأنا العمل

واختتم "قمنا بتوزيع الأدوار بين وبين بركات بخصوص الأجهزة الفنية والتنسيق كان مستمرا بيننا".

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