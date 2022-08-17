رئيس البنك الأهلي: لم تصلنا أي عروض للاعبينا.. ونرغب في الحفاظ على قوام الفريق

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

نفى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي وصول أي عروض من أندية الدوري المصري نحو لاعبي فريقه حتى الآن، كما شدد على رغبته في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.

وقال نصار في تصريحات عبر إذاعة أون سبور إف إم: "لم تصلنا أي عروض للاعبي الفريق حتى الآن سواء من الزمالك أو من أي فريق".

وتابع "أجلنا أمر الصفقات أو المفاوضات حتى للتعاقد مع لاعبين ولكن نود المحافظة على القوام الرئيسي للفريق وعدم التفريط في أي لاعب لأن طموحنا في الموسم المقبل أن نحصل على أحد المراكز الست الأولى لاحتمالية مشاركتهم جميعا في البطولات الإفريقية بعد استحداث دوري السوبر الإفريقي، لذلك نود على الأقل المشاركة في الكونفدرالية وهذا لن يتحقق إذا لم نحافظ على قوام الفريق".

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واستمر "قبل التعاقد مع أي صفقة يجب أن نعود للجهاز الفني ولم نتناقش مع خالد جلال بعد حول الصفقات الجديدة وسنتحرك بشكل رسمي بعد نهاية ذلك".

وشدد "أبو جبل حارس كبير ووجوده إضافة لأي ناد ولكن لم نحسم الإطار العام للتحرك في الصفقات الجديدة حتى الآن".

ويحتل البنك الاهلي حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سموحة صاحب المركز السادس، كما وصل الفريق إلى دور ربع نهائي كأس مصر وينتظر مواجهة بيراميدز.

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