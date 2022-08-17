مواعيد مباريات الأربعاء 17-8-2022 – الأهلي أمام إيسترن كومباني وتصفيات دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 10:36
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدوري المصري.
ويستضيف إيسترن كومباني منافسه الأهلي على استاد المقاولون العرب.
فيما يلعب طلائع الجيش ضد إنبي على استاد بترو سبورت.
الدوري المصري
الأهلي × إيسترن كومباني _ 9:00 مساء – أون تايم سبورتس _ تعليق أيمن الكاشف
إنبي × طلائع الجيش – 6:30 مساء – أون تايم سبورتس 2 – تعليق محمد الغياثي
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا.
تصفيات دوري أبطال أوروبا
تستكمل اليوم ذهاب مباريات الدور النهائي من تصفيات دوري أبطال أوروبا.
دينامو كييف X بنفيكا - 9:00 مساء - بي إن بريميوم سبورتس 1
كاراباج اغدام × فيكتوريا بلزن – 6:45 مساء - - بي إن بريميوم سبورتس2
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