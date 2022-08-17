مواعيد مباريات الأربعاء 17-8-2022 – الأهلي أمام إيسترن كومباني وتصفيات دوري أبطال أوروبا

حازم إمام يتحدث عن أزمة التحكيم مع الأهلي واستقالة عبد الفتاح.. وحضور الجماهير في الكأس

بعضها مفاجئ.. حازم إمام يختار الأفضل في الدوري وتاريخ الكرة المصرية

حازم إمام يكشف حقيقة رغبة فيتوريا في عدم ضم لاعبي الأهلي.. وملاحظة عن الدوري

رئيس إنبي: عودة صلاح محسن؟ ليست واردة تماما

محامي الشعباني: لا نمانع الوصول لحل ودي مع المصري بشأن مستحقاته

حازم إمام يعتذر لأبو جبل.. والحارس يرد

رئيس البنك الأهلي: لم تصلنا أي عروض للاعبينا.. ونرغب في الحفاظ على قوام الفريق

مرتضى: جلبنا لـ فيريرا 20 لاعبا طلب ضم 7 منهم فقط