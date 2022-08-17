بعضها مفاجئ.. حازم إمام يختار الأفضل في الدوري وتاريخ الكرة المصرية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 12:31

كتب : FilGoal

حازم إمام

أجاب حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة على عدد من الأسئلة حول الأفضل في تاريخ الكرة المصرية.

واختار نجم الزمالك السابق مجموعة من الأسماء السابقة والحالية في حديثه عبر أون تايم سبورتس.

حازم إمام يعتذر لأبو جبل.. والحارس يرد

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وجاءت اختيارات حازم إمام كالتالي:

أفضل 5 مدربين في تاريخ الكرة المصرية؟

حسن شحاتة، محمود الجوهري، عبده صالح الوحش، مايكل سميث، رود كرول

حازم إمام يكشف حقيقة رغبة فيتوريا في عدم ضم لاعبي الأهلي.. وملاحظة عن الدوري

أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية؟

حسن شحاتة، محمود الخطيب، طاهر أبو زيد، حسام حسن، محمد صلاح

أفضل 5 لاعبين زاملتهم؟

حسام حسن، عبد الستار صبري، تامر عبد الحميد، مدحت عبد الهادي، أحمد الكاس وغيرهم الكثير مثل أشرف قاسم وأحمد رمزي

لاعبون تمنيت اللعب بجوارهم؟

محمد صلاح، حسن شحاتة، محمود الخطيب، طاهر أبو زيد، حمادة عبد اللطيف، رضا عبد العال

حازم إمام يتحدث عن أزمة التحكيم مع الأهلي واستقالة عبد الفتاح.. وحضور الجماهير في الكأس

أفضل 5 لاعبين في الدوري هذا الموسم؟

أحمد سيد زيزو، محمود حمدي الونش، أشرف بنشرقي، جون إيبوكا، أليو ديانج.

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