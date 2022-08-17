مغربي: لم يحدثني أحد للعودة للأهلي.. وموسيماني يشيد باللاعب

شدد محمد مغربي لاعب فريق تيبليتسه التشيكي والمعار من الاهلي على أنه لم يتلقى أي مكالمة من الأخير لمطالبته بالعودة خلال الموسم المقبل.

محمد مغربي النادي : تبليتسه الأهلي

وقال مغربي في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "أنا أخوض فترة إعارة حاليا لأثبت نفسي وفي النهاية قرار عودتي من عدمه يخص الأهلي ولا أفكر في الأمر حاليا حتى لا يؤثر على تركيزي ولم يحدثني أي شخص حتى الآن من مجلس الإدارة".

"عرفت من الأهلي بوجود 5 عروض داخل مصر من أجلي في حال قطعت الإعارة لعدم اكتمال نسبة المشاركة أو أي شيء آخر وهناك خيارات أخرى خارج مصر ولكن حاليا لا أفكر في أي شيء سوى التركيز مع فريقي".

"اللاعبون عانوا من ظروف صعبة وإجهاد بعد المنافسة على العديد من البطولات، وفي المواسم الأخيرة حققوا العديد من البطولات وحققوا الكثير ولذلك من الطبيعي أن يكون هناك سقوط بدني لفترة ويجب أن تعذرهم الجماهير".

"لا أعرف ما إذا كان أي أحد قد تحدث مع ريكاردو سواريش عني ولم يخبرني أي أحد بذلك الأمر".

وعلق بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق على تصريحات اللاعب عبر حسابه على تويتر قائلا: "هذا الفتى لاعب رائع، كان ضمن اللاعبين الذين أشركتهم في الكأس عندما غاب الفريق الأساسي بسبب الفيورس، ميدو قلب الدفاع، وأحمد المهاجم وأشرف لاعب الوسط ومانو وزياد لاعب الجناح وشوبير حارس المرمى وأحمد الظهير الأيسر، محاربين".

ويلعب مغربي في فريق تبليتسه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

صاحب الـ 21 عاما بدأ الموسم الجديد مع فريق تيبليتسه التشيكي وشارك في مباراتين ونجح خلالهم في صنع هدف.

وشارك مغربي مع الأهلي في كأس العالم للأندية الموسم الماضي خلال مباراة مونتيري والتي انتهت بفوز الفريق المصري بهدف دون مقابل.

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