مرتضى: جلبنا لـ فيريرا 20 لاعبا طلب ضم 7 منهم فقط

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقف الصفقات الجديدة للنادي.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "سنوفر 100 حافلة للجماهير يوم الجمعة المقبل للسفر إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق أمام فاركو".

وأضاف "محمد أبو جبل مصيره في يد فيريرا وهو غاضب منه، وحتى زيزو مصيره في يد المدرب البرتغالي".

وواصل "جلبنا لـ فيريرا 20 لاعبا طلب ضم 7 منهم فقط".

وأكمل "محمد صبحي أخبرنا بأنه لن يعود للزمالك".

وأتم "حسين لبيب ترك خزينة النادي بدون أي جنيه والآن لدينا ربع مليار جنيه، وعقد إمام عاشور الذي جدده لم يوثق".

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

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