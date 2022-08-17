مرتضى: جلبنا لـ فيريرا 20 لاعبا طلب ضم 7 منهم فقط

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 11:12

كتب : FilGoal

مرتضى منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقف الصفقات الجديدة للنادي.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "سنوفر 100 حافلة للجماهير يوم الجمعة المقبل للسفر إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق أمام فاركو".

وأضاف "محمد أبو جبل مصيره في يد فيريرا وهو غاضب منه، وحتى زيزو مصيره في يد المدرب البرتغالي".

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: عودة أبو جبل ملف مغلق حتى لو لعبنا بحارس واحد.. الزمالك لن يكون بديلا مرتضى يكشف ضم لاعبا لسلة الزمالك.. تعاون مع فيوتشر وتدخل أبو ريدة لحل أزمة فيتوريا يزور نادي الزمالك وجلسة مع فيريرا وأمير مرتضى الظهور الأول لـ مرتضى منصور بعد حكم حبسه

وواصل "جلبنا لـ فيريرا 20 لاعبا طلب ضم 7 منهم فقط".

وأكمل "محمد صبحي أخبرنا بأنه لن يعود للزمالك".

وأتم "حسين لبيب ترك خزينة النادي بدون أي جنيه والآن لدينا ربع مليار جنيه، وعقد إمام عاشور الذي جدده لم يوثق".

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

اقرأ أيضا:

القصة الكاملة لاهتمام الزمالك بثنائي البنك الأهلي

غياب نجم الأهلي أمام إيسترن كومباني

كامل أبو علي يحصل على عقد رعاية للمصري

عودة نجم الزمالك للتدريبات

إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين

مرتضى منصور الزمالك
نرشح لكم
حوار في الجول - العشري يتحدث عن الطفرة في أداء الجيش.. وأسباب انتقال مهند لاشين لـ فيوتشر أكرم توفيق يكشف حقيقة مطالبة سواريش بتقليل الالتحامات العنيفة في تدريبات الأهلي حازم إمام يتحدث عن أزمة التحكيم مع الأهلي واستقالة عبد الفتاح.. وحضور الجماهير في الكأس بعضها مفاجئ.. حازم إمام يختار الأفضل في الدوري وتاريخ الكرة المصرية حازم إمام يكشف حقيقة رغبة فيتوريا في عدم ضم لاعبي الأهلي.. وملاحظة عن الدوري رئيس إنبي: عودة صلاح محسن؟ ليست واردة تماما محامي الشعباني: لا نمانع الوصول لحل ودي مع المصري بشأن مستحقاته حازم إمام يعتذر لأبو جبل.. والحارس يرد
أخر الأخبار
كالتشيو ميركاتو: مهلة 48 ساعة لـ نابولي من أجل ضم راسبادوري 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
حوار في الجول - العشري يتحدث عن الطفرة في أداء الجيش.. وأسباب انتقال مهند لاشين لـ فيوتشر 8 دقيقة | الكرة المصرية
مدافع سيتي الجديد يوضح دور كومباني في قرار انتقاله 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: صراع رباعي على ضم بوليسيتش.. واللاعب يفضل مانشستر يونايتد 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
أكرم توفيق يكشف حقيقة مطالبة سواريش بتقليل الالتحامات العنيفة في تدريبات الأهلي 23 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا: مانشستر يونايتد يريد ثنائي مدينة مدريد 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حازم إمام يتحدث عن أزمة التحكيم مع الأهلي واستقالة عبد الفتاح.. وحضور الجماهير في الكأس ساعة | الكرة المصرية
بعضها مفاجئ.. حازم إمام يختار الأفضل في الدوري وتاريخ الكرة المصرية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل