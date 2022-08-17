حازم إمام يعتذر لأبو جبل.. والحارس يرد

أوضح حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم موقفه من تصريحاته الأخيرة بشأن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

وقال نجم الزمالك السابق عبر أون تايم سبورتس: "لو كان تصريحي تسبب في حزن أبو جبل أو كان مبالغا فيه فأود أن أتوجه له بالاعتذار على ذلك".

وكان حازم إمام قد قال في وقت سابق: "تمنيت تفضيل أبو جبل ورغبته البقاء في الزمالك وهو في قمة مستواه ولديه عروض عديدة وليس الخيار الأخير".

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وعن التناقض بين تصريحه بخصوص رمضان صبحي في عام 2020 وأبو جبل في 2022 أوضح "التصريح تم اقتطاعه من سياقه. قلت وقتها إن المدة شيء مهم واللاعب يحق له أن يبحث عن مصلحته ولكنني قلت أيضا إن هؤلاء اللاعبين بعد اعتزالهم لن يجدوا أي ناد معهم فهذا سيؤثر على مسيرتهم بعد الاعتزال".

رد أبو جبل

محمد أبو جبل رد سريعا على تصريحات حازم إمام وكتب في تويتر: "حازم إمام الشقيق الكبير لا يعتذر. ستظل في نظري قدوة وأستفيد من خلال خبراتك، ولكن كنت أنتظر منك أن تستمع لي أولا. لا أقبل الإعتذار لأنه لا يصح من الأساس".

كابتن حازم الاخ الكبير لا يعتذر ستظل في نظري قدوة ناخذ برايك من خلال خبراتك ولاكن كنت انتظر منك ان تسمع مني لا اقبل الاعتزار لانه لم يكن من الاساس🤗✌️ @14 — Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) August 16, 2022

وعن مستقبله قال أبو جبل في وقت سابق:"لدي خيارات كثيرة في الدوري المصري وخارجه ولا زلت أدرس العروض المتاحة أمامي. لجأت للقضاء في مسألتي مع نادي النصر، وحاليا أنا لاعب حر وأنظر في العروض قبل إغلاق باب القيد".

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وتابع "أنا لا أنتظر دعوة من أحد للعودة إلى الزمالك فهو بيتي. لعبت له 6 سنوات ولم يسمع أحد صوتي أو شكوى مني بخصوص المال".

موقف الزمالك

وكان أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك قد قال عبر قناة صدى البلد إن أبو جبل حاول التواصل مع مسؤولي النادي للعودة ولكن هذا الموضوع مغلق تماما.

وفشل انتقال محمد أبو جبل عقب نهاية علاقته بنادي الزمالك، لصفوف نادي النصر السعودي الذي أصدر بيانا أوضح من خلاله أسباب تراجعه عن إتمام التعاقد. (طالع التفاصيل)

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