أمير مرتضى: عودة أبو جبل ملف مغلق حتى لو لعبنا بحارس واحد.. الزمالك لن يكون بديلا

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على فريق كرة القدم بنادي الزمالك عن ملفات عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السابق بعد فشل انتقاله إلى النصر السعودي، وإمكانية رحيل محمود علاء مدافع الفريق.

جاء ذلك بعد فوز الأبيض على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر.

وقال أمير مرتضى منصور "هناك العديد من التغيرات في فريق الزمالك ومن الطبيعي أن يمنح المدرب فرصة لبعض اللاعبين ويريح البعض الآخر".

وأضاف "لعبنا بدون جمهور ولا أعرف لماذا. ما دمنا نجحنا في إعادة الجماهير لماذا نلعب بدونهم في بطولة الكأس؟ هذه الأمور يمكنها أن تؤثر على الأداء".

وتابع "كل الفرق تريد اللعب أمام الزمالك بقوة وتقديم كل ما لديها وهذا أمر طبيعي".

وعن غياب محمود علاء مدافع الفريق عن المشاركة وأنباء رحيله قال أمير مرتضى: "المدرب يرى التشكيل الأمثل بالنسبة له وكل اللاعبين يتدربون بشكل جيد. مشاركة محمود علاء من عدمها لا تعني استمراره أو رحيله. من الممكن ألا يكون موفقا هذا الموسم".

وأوضح "في نهاية الموسم هناك العديد من العروض التي تأتي للاعبين، ويكون القرار مشتركا بين النادي واللاعب".

أما عن أنباء عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق مرة أخرى بعد انتهاء عقده وفشل انتقاله إلى النصر السعودي قال أمير مرتضى: "هذا الموضوع مغلق. هناك محاولات منه للاعتذار ونحن نرد عليه احتراما لأي لاعب يتواصل معنا، لكن لا توجد إمكانية لعودته".

وأضاف "هذا قرار إداري في المقام الأول. الجزء الفني هو توقيت خروج اللاعب، حيث استطلعنا رأي المدرب جوسفالدو فيريرا في ذلك، ولكن عودته كلاعب جديد في السوق ونحن نبحث عن حارس مرمى ستظل مسألة مستبعدة".

وأوضح "اللاعب الذي لا يريد الزمالك لن يكون له مكان حتى لو كنا بحاجة له، وحتى لو تبقى لدينا حارس واحد سنستمر به. أبو جبل يحاول تقديم نفسه مرة أخرى ولكننا نرى أن الوقت تأخر للغاية بالنسبة له أو لأي لاعب رحل بشكل غير جيد".

وواصل "رئيس النادي مرتضى منصور وجد أبو جبل يلجأ له فأخبره بأن الموضوع مع إدارة الكرة والمدير الفني، لكن الزمالك لا يملك مشكلة شخصية معه بدليل السماح له بالرحيل مبكرا، حيث كان من الممكن أن نبقيه إلى 30 أغسطس ونعطل انتقاله إلى النصر".

واختتم بهذا الصدد "لا نريد أن نضر اللاعبين في مستقبلهم. الهدف من إنهاء التعاقد مبكرا كان السماح له بالرحيل مبكرا خصوصا وأننا لم نكن بحاجة إليه، ولكن حين لا يوفق مع النصر هذا لن يعني أن الزمالك هو البديل".

وعن أنباء اقتراب الزمالك من إبراهيما نداي جناح لوزيرن السويسري قال: "كل الصفقات سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء الدوري".

وتأهل الزمالك لملاقاة المصري في ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي 2021-2022.

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