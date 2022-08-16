إنبي يجدد عقد أحمد نادر حواش

أعلن نادي إنبي عن تمديد عقد لاعبه أحمد نادر حواش لمدة 5 سنوات.

ونشر إنبي النبأ عبر حساباته الرسمية، بعد أيام من اهتمام العديد من الأندية بخدمات حواش.

كما أعلن إنبي تجديد عقد أحمد رشدي مواليد 2003 أيضًا، ولمدة 5 سنوات.

اللاعب احمد رشدى يمدد تعاقده مع نادى انبى لمدة 5 مواسم قادمة .#نادى_إنبى pic.twitter.com/yudM478TY6 — Enppi Club (@Enppi_Club) August 16, 2022

وتألق حواش مؤخرًا في مشاركته مع منتخب مصر بكأس العرب للشباب في السعودية.

ونفى حواش لـFilGoal.com قبل يومين توقيعه للزمالك كما أشيع.

وقال حواش: "لم أوقع لأي فريق حتى الآن. أملك عروض من الأهلي، والزمالك، والمصري، ولكن أي انتقال سيكون عن طريق النادي لأن عقدي ما زال ممتدا لموسمين مقبلين".

وحصد منتخب الشباب المركز الثاني في كأس العرب بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام السعودية صاحبة الأرض.

اقرأ أيضا:

القصة الكاملة لاهتمام الزمالك بثنائي البنك الأهلي

غياب نجم الأهلي أمام إيسترن كومباني

كامل أبو علي يحصل على عقد رعاية للمصري

عودة نجم الزمالك للتدريبات

إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين