إنبي يجدد عقد أحمد نادر حواش

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

أحمد نادر حواش - إنبي

أعلن نادي إنبي عن تمديد عقد لاعبه أحمد نادر حواش لمدة 5 سنوات.

ونشر إنبي النبأ عبر حساباته الرسمية، بعد أيام من اهتمام العديد من الأندية بخدمات حواش.

كما أعلن إنبي تجديد عقد أحمد رشدي مواليد 2003 أيضًا، ولمدة 5 سنوات.

وتألق حواش مؤخرًا في مشاركته مع منتخب مصر بكأس العرب للشباب في السعودية.

ونفى حواش لـFilGoal.com قبل يومين توقيعه للزمالك كما أشيع.

وقال حواش: "لم أوقع لأي فريق حتى الآن. أملك عروض من الأهلي، والزمالك، والمصري، ولكن أي انتقال سيكون عن طريق النادي لأن عقدي ما زال ممتدا لموسمين مقبلين".

وحصد منتخب الشباب المركز الثاني في كأس العرب بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام السعودية صاحبة الأرض.

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