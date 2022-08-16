خبر في الجول – القصة الكاملة لاهتمام الزمالك بالتعاقد مع ناصر منسي وأحمد ياسين

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 20:45

كتب : حامد وجدي أحمد شوقي صلاح

ناصر منسي

ارتبط الزمالك بالتعاقد مع ناصر منسي وأحمد ياسين ثنائي البنك الأهلي خلال الأيام الماضية.

أحمد ياسين

النادي : البنك الأهلي

ناصر منسي

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي
الزمالك

ويكشف FilGoal.com الكواليس الكاملة لاهتمام الأبيض بالثنائي المتألق في الدوري المصري.

FilGoal.com علم من مصدر داخل البنك الأهلي أن الزمالك أبدى اهتمامًا بالفعل بـ منسي وياسين.

في الوقت نفسه، شدد المصدر على تمسُك البنك الأهلي بالثنائي، وهو ما قد يصعّب من مهمة الزمالك في المفاوضات.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com من مصدر داخل الزمالك أن الاهتمام بـ منسي حقيقي.

وينال منسي إعجاب مسؤولي الزمالك، ويعد مرشحًا قويًا للانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

في الوقت نفسه، يراقب الزمالك المدافع أحمد ياسين، لكنه لا يعد أولوية مثل منسي.

وقد لا يضطر الزمالك لضم قلب دفاع، إذ يمتلك الرباعي محمود حمدي "الونش"، وحسام عبد المجيد "ماتيب"، ومحمد عبد الغني، ومحمود علاء.

وفي حال رحيل أحد قلوب الدفاع الحاليين، يمتلك الزمالك خيارات أخرى تتمثل في الثنائي المعار للاتحاد السكندري: محمود شبانة ومحمد عبد السلام.

وبالتالي فإن الزمالك يراقب أحمد ياسين، لكن التعاقد مع قلب دفاع لن يكون أولوية للنادي الأبيض في سوق الانتقالات المقبلة.

وتألق منسي بقوة في الموسم الحالي، وخطف الأنظار قبل أيام برباعيته التاريخية في شباك إنبي.

المهاجم صاحب الـ 24 عامًا سبق له اللعب في الداخلية وبيراميدز وطلائع الجيش.

ويمتلك منسي 31 هدفًا في 125 مباراة خاضها إجمالا في الدوري المصري.

في المقابل، فقد لفت ياسين الأضواء مع البنك الأهلي وتواجد في قائمة منتخب مصر التي احتلت المركز الرابع بكأس العرب قبل عدة أشهر.

وسبق المدافع البالغ 25 عامًا اللعب في مصر للمقاصة.

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الزمالك البنك الأهلي ناصر منسي أحمد ياسين الدوري المصري
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