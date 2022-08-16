كامل أبو علي لـ في الجول: أتممنا عقد رعاية ضمن خطتنا للاستفادة القصوى مثل فرق أوروبا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 20:45

كتب : مهاب التفاهني

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كشف كامل أبو علي المرشح لمنصب رئيس النادي المصري عن إتمام التعاقد مع أول رعاة الموسم الجديد ضمن خطة النادي لتحقيق الاستفادة القصوى.

ويسعى النادي المصري لتحقيق أكبر استفادة عن طريق وضع رعاة في أماكن متفرقة مثل فرق أوروبا.

وقال أبو علي لـ FilGoal.com: "وقعنا عقد رعاية مع شركة أبناء سيناء للمقاولات".

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وكشف "لن تكون محطتنا الأخيرة فهدفنا تحقيق الاستفادة القصوى من قميص الفريق مثل أندية أوروبا".

وأوضح كامل أبو علي "نرغب في وجود رعاة بقميص الفريق و(أكمام) القميص) والسروال وحتى قمصان الجهاز الفني وغطاء الرأس".

واختتم أبو علي تصريحاته "لدينا هدف بتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال الفترة المقبلة".

ومن المقرر أن يفوز كامل أبو علي برئاسة النادي المصري إذ لم يتقدم لمنصب رئاسة النادي سواه.

ويحتل المصري المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة من 30 مباراة في مسابقة الدوري.

ويلعب الفريق مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي بعد غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين.

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