قائمة الأهلي - غياب ديانج أمام إيسترن كومباني.. وعودة عبد القادر وانضمام رأفت خليل

انضم رأفت خليل لاعب منتخب الشباب إلى قائمة الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي أمام إيسترن كومباني على استاد المقاولون العرب مساء غدا الأربعاء.

وشهدت القائمة التي أعلن عنها البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني استمرار غياب بيرسي تاو مع غياب أليو ديانج.

بينما عاد أحمد حمدي عبد القادر إلى قائمة الفريق من جديد بعد غيابه في المباريات الماضية منذ إصابته أمام المقاولون العرب.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد - محمد هاني – محمد خليفة نصير - محمد أشرف.

الوسط: أحمد حمدي عبد القادر - محمد محمود - لويس ميكيسوني - محمد فخري - زياد طارق - ميدو نبيل - محمد أحمد شرقية - رأفت خليل - أحمد عبد النبي.

الهجوم: حسام حسن - صلاح محسن - أحمد سيد غريب

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 62 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.

وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة أمام مصر للمقاصة بهدف دون مقابل ضمن مباريات ثمن نهائي كأس مصر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 17 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد المقاولون العرب.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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