أحمد حواش لـ في الجول: لم أوقع مع أي فريق.. وأمتلك ثلاثة عروض من مصر

كشف أحمد نادر حواش لاعب إنبي ومنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما عن عدم توقيعه لأي ناد حتى الآن.

وقال حواش في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم أوقع لأي فريق حتى الآن. أملك عروض من الأهلي، والزمالك، والمصري، ولكن أي انتقال سيكون عن طريق النادي لأن عقدي ما زال ممتدا لموسمين مقبلين".

اللاعب كان يمتلك عرضا من هامبورج الألماني ولكنه لم يكتمل.

حواش شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب للشباب والتي أقيمت في السعودية.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في البطولة بعد الخسارة من السعودية في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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