مران الزمالك - عودة الونش استعدادا لمواجهة فاركو

عاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك إلى التدريبات اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري.

وعانى الونش من الاجهاد العضلي، مما ترتب عليه استبعاده من المباراة السابقة أمام مصر للمقاصة لمنحه الراحة الكافية.

وخاض الونش برنامجا تأهيليا في الأيام القليلة الماضية قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة في كأس مصر، وغاب عن لقاء أمس الإثنين.

وأدى "الونش" التدريبات مع الفريق اليوم بصورة طبيعية، وخاض التدريبات الخاصة بالركض حول الملعب في بداية المران، كما شارك في التدريبات الفنية

ويستعد الزمالك للقاء فاركو المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 30 جولة.

وخاض المدافع البالغ 27 عاما 30 مباراة بجميع المسابقات وسجل هدفين.