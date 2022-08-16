فيفا يقرر عدم إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين والتي لم تُستكمل ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وتاهل منتخبا البرازيل والأرجنتين بالفعل لنهائيات كأس العالم 2022، إلا أن مواجهة الدور الأول من تصفيات القارة اللاتينية لم تُكتمل بسبب إلغاء المباراة بعد 7 دقائق من بدايتها.

وفي أبريل الماضي تقرر إقامة المباراة وفقا لخطاب فيفا يوم في يوم 22 سبتمبر المقبل في البرازيل لاستكمال تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

وبحسب شبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية فأن قرار عدم إقامة المباراة اتُخذ بالاتفاق مع المنتخبين بعدما سحب شكواهم من المحكمة الرياضية الدولية.

وتقرر تغريم الاتحاد الأرجنتيني غرامة قدرها 15 ألف فرنك سويسري، تُعلق نصفها لفترة اختبار لمدة عامين.

وسيتم التبرع بـ 25% من إجمالي غرامة الاتحادين لمنظمة الصحة العالمية.

وأصبح لمنتخب البرازيل مساحة لمواجهة جديدة في التوقف الدولي المقبل، إذ سيلتقي منتخبي تونس والجزائر.

بينما من المنتظر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره المصري والإماراتي لكن لم تُحدد المواعيد بشكل رسمي بعد.

وتلعب البرازيل رفقة منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا بينما أسفرت قرعة المونديال عن وقوع الأرجنتين مع منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.

وسبق أن تحددت مواجهة ودية بين المنتخبين في شهر يونيو الماضي في أستراليا لكن ألغيت لأسباب لوجيسيتية.

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