بعد الرباعية.. دي بروين: يمكننا الارتقاء إلى مستوى أفضل

شدد كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي على أن فريقه سيتألق أكثر مع دخول الموسم لأسابيعه المقبلة، وذلك بعد فوز الفريق على بورنموث 4-0.

وفاز مانشستر سيتي على بورنموث برباعية دون رد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي ليحقق الانتصار الثاني على التوالي.(طالع التفاصيل)

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ظروف المباراة كانت صعبة بسبب حرارة الجو المرتفعة، والملعب لم يكن جيدا مما يجعل الأمر أكثر صعوبة".

وأضاف "لكن التقدم 3-0 بسرعة إلى حد ما في الشوط الأول جعل الأمر سهلا".

وتابع البلجيكي "لم نعط الكثير لكن أعتقد أنه بإمكاننا الارتقاء إلى مستوى أفضل".

وتحدث دي بروين عن هدفه قائلا "كان لويد كيلي يتراجع ويغلق الزاوية الخارجية أكثر، لذا رأيت الفجوة الصغيرة وسددت الكرة ودخلت الشباك".

وأتم "من المهم أن تجرب التسديد بكلتا القدمين، لأن الأمر قد ينجح".































وسجل رباعية مانشستر سيتي كل من إلكاي جوندوجان في الدقيقة 19 وكيفن دي بروين في الدقيقة 31 وفيل فودين في الدقيقة 37 وجيفرسون ليرما بهدف عكسي في الدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد مان سيتي إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف عن أرسنال، فيما تلقى بورنموث خسارته الأولى بعد الفوز على أستون فيلا في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط.

وكان مانشستر سيتي قد هزم وست هام يونايتد في الجولة الأولى بهدفي هالاند.

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