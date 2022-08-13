قائمة الأهلي - غياب بيرسي تاو.. سواريش يضم 21 لاعبا للقاء المقاصة في الكأس

اختار البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لـ الأهلي 21 لاعبا لمواجهة مصر للمقاصة في ثمن نهائي كأس مصر 2021-2022.

ويلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة في دور الـ16 لكأس مصر، في المباراة التي تقام غدا الأحد في ملعب الأهلي we السلام.

وشهدت القائمة غياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو والذي شارك في مباراتي الاتحاد والمصري.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد - محمد هاني – محمد خليفة نصير - محمد أشرف بكري - أحمد سيد عبد النبي

الوسط: أليو ديانج - محمد محمود - لويس ميكيسوني - محمد فخري - زياد طارق - ميدو نبيل - محمد أحمد شرقية.

الهجوم: حسام حسن - صلاح محسن - أحمد سيد غريب

وقرر الأهلي المشاركة في بطولة كأس مصر والسوبر المصري أوضح ذلك عبر موقعه الرسمي بعد تلقيه خطابا من اتحاد الكرة بخصوص طلباته الأخيرة.

موعد المباراة والقنوات والناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 14 أغسطس.

وينطلق اللقاء في الثامنة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان الأهلي قد واجه مصر للمقاصة في مباراتين هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وفاز الأهلي في الدور الأول بأربعة أهداف دون مقابل بينما فاز في الدور الثاني بهدف دون مقابل.

ولم ينجح مصر للمقاصة في تحقيق الفوز على الأهلي في آخر تسع مباريات خاضهم الفريق.

وكان آخر انتصار لفريق مصر للمقاصة على الأهلي في ديسمبر 2017 عندما تغلب على الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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