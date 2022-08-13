مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع خليلوزيتش

السبت، 13 أغسطس 2022 - 17:40

كتب : أحمد الخولي

وحيد خليلوزيتش - الجابون والمغرب - كأس أمم إفريقيا 2021

أوضح مصدر من النادي الأهلي لـFilGoal.com حقيقة مفاوضات الأحمر مع المدير الفني البوسني وحيد خليلوزيتش.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "التقارير المتداولة عن وجود مفاوضات من الأهلي مع وحيد خليلوزيتش غير صحيحة".

وأضاف "لا توجد نية لتغيير ريكاردو سواريش في الوقت الحالي".

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وتولى البرتغالي ريكاردو سواريش تدريب الأهلي خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وكان موقع "LE 360 Sport” المغربي زعم أن الأهلي دخل في مفاوضات مع المدير الفني السابق لمنتخب المغرب البوسني وحيد خليلوزيتش، ليتولى تدريب الأحمر في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم فسخ التعاقد مع خليلوزيتش قبل نحو 3 أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 بقطر.

خليلوزيتش قاد المنتخب المغربي منذ أغسطس 2019 في 30 مباراة فاز في 20 وتعادل في 7 وخسر 3 مباريات.

ونجح صاحب الـ70 عاما في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 ولكنه ودع كأس أمم إفريقيا على يد منتخب مصر في الدور ربع النهائي للمسابقة.

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