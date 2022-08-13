رونالدو يتجاهل تين هاج ويرفض الذهاب لتحية جماهير مانشستر بعد هزيمة برينتفورد

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضبا بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام بريتفورد بأربعة أهداف دون رد.

وتلقى يونايتد الخسارة في أول مباراتين في البريميرليج للمرة الأولى منذ انطلاقه في موسم 92-93.

وأظهرت الكاميرات رونالدو غاضبا بعد المباراة ومر أمام مدربه تين هاج دون أن يصافحه.

وبحسب صامويل لوكهرست صحفي موقع مانشستر إيفينينج نيوز، فإن ستيف مكلارين طلب من رونالدو الذهاب لتحية جماهير مانشستر يونايتد.

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Ronaldo not happy and no handshake for Ten Hag pic.twitter.com/HGtmYXyBs5 — James Robson (@jamesalanrobson) August 13, 2022

ولكن اللاعب البرتغالي لم يستمع لنصيحته وتبادل معه بعض الكلمات قبل أن يتجه نحو غرفة خلع الملابس.

وأطلق مشجعو مانشستر يونايتد صافرات الاستهجان نحو لاعبيهم بعد الهزيمة الكبيرة أمام بريتفورد.

وكان لهاري ماجواير نصيبا من الهجوم بعد أن قام بتحية الجماهير من مسافة بعيدة لتتهمه جماهير مانشستر بالجبن.

وسينهي مانشستر يونايتد أحد أيام البريميرليج في قاع الدوري للمرة الأولى منذ أغسطس 1992.

وأصبح تين هاج أول مدرب يخسر أول مباراتين له مع مانشستر يونايتد منذ 1921.

تلقى مانشستر يونايتد أربعة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة للمرة السادسة منذ بداية الموسم الماضي مقابل 13 مرة في كل المواسم منذ موسم 92-93.

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