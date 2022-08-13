رونالدو يتجاهل تين هاج ويرفض الذهاب لتحية جماهير مانشستر بعد هزيمة برينتفورد

السبت، 13 أغسطس 2022 - 21:06

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو أمام بريتفورد

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضبا بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام بريتفورد بأربعة أهداف دون رد.

وتلقى يونايتد الخسارة في أول مباراتين في البريميرليج للمرة الأولى منذ انطلاقه في موسم 92-93.

وأظهرت الكاميرات رونالدو غاضبا بعد المباراة ومر أمام مدربه تين هاج دون أن يصافحه.

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وبحسب صامويل لوكهرست صحفي موقع مانشستر إيفينينج نيوز، فإن ستيف مكلارين طلب من رونالدو الذهاب لتحية جماهير مانشستر يونايتد.

ولكن اللاعب البرتغالي لم يستمع لنصيحته وتبادل معه بعض الكلمات قبل أن يتجه نحو غرفة خلع الملابس.

وأطلق مشجعو مانشستر يونايتد صافرات الاستهجان نحو لاعبيهم بعد الهزيمة الكبيرة أمام بريتفورد.

وكان لهاري ماجواير نصيبا من الهجوم بعد أن قام بتحية الجماهير من مسافة بعيدة لتتهمه جماهير مانشستر بالجبن.

وسينهي مانشستر يونايتد أحد أيام البريميرليج في قاع الدوري للمرة الأولى منذ أغسطس 1992.

وأصبح تين هاج أول مدرب يخسر أول مباراتين له مع مانشستر يونايتد منذ 1921.

تلقى مانشستر يونايتد أربعة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة للمرة السادسة منذ بداية الموسم الماضي مقابل 13 مرة في كل المواسم منذ موسم 92-93.

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