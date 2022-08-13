دي بروين يتألق وهالاند يصنع.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث برباعية

سحق مانشستر سيتي ضيفه بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الثاني من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية مانشستر سيتي كل من إلكاي جوندوجان في الدقيقة 19 وكيفن دي بروين في الدقيقة 31 وفيل فودين في الدقيقة 37 وجيفرسون ليرما بهدف عكسي في الدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد مان سيتي إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف عن أرسنال، فيما تلقى بورنموث خسارته الأولى بعد الفوز على أستون فيلا في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط.

هالاند يقود الهجوم 🏟 بيب جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/1j0KA5rUWI — FilGoal (@FilGoal) August 13, 2022

بداية قوية

كثف مانشستر سيتي محاولاته مبكرا، حيث سدد رودري رأسية من ركنية فوق العارضة في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة السادسة سدد رياض محرز ركلة حرة مباغتة تصدى لها الحارس إلى ركنية.

وفي الدقيقة التالية سدد محرز من خارج المنطقة ولكن بعيدا فوق العارضة.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تبادل رائع بين إلكاي جوندوجان وإرلينج هالاند، ليصنع الأخير هدف الأول.

الطوفان يستمر

في الدقيقة 31 سجل كيفن دي بروين الهدف الثاني بعد أن توغل وسدد كرة رائعة بوجه القدم إثر تمريرة من فيل فودين.

وسريعا رد دي بروين الهدية إلى فودين ليصنع له الهدف الثالث ببينية متقنة في الدقيقة 37.

وتوقف اللعب في الدقيقة 41 بسبب إصابة جوندوجان، ولكنه عاد إلى اللعب مرة أخرى.

ومع بداية الشوط الثاني حل جاك جريليش بدلا من فيل فودين.

وحاول دي بروين مجددا في الدقيقة 54 بتسديدة تصدى لها الحارس مارك ترافيرس.

خروج هالاند

في الدقيقة 63 حل فيليب بيلينج وجونيور ستانيسلاس بدلا من لويس كوك ورايان كريستي في صفوف بورنموث.

على الجانب الآخر أتى برناردو سيلفا وجون ستونز بدلا من إلكاي جوندوجان وروبن دياز.

وفي الدقيقة 70 أصيب جاك جريليش ليتوقف اللعب، قبل أن يعود لاستكماله.

وأهدر هالاند فرصة خطيرة في الدقيقة 74 بتسديدة جاورت القائم، ليغادر الملعب ويأتي جوليان ألفاريز بدلا منه.

وفي الدقيقة 79 أتى الهدف الرابع بفضل عرضية من جواو كانسيلو، أرسلها جيفرسون ليرما إلى مرماه بالخطأ.

الفوز رفع رصيد مان سيتي إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف عن أرسنال، فيما تلقى بورنموث خسارته الأولى بعد الفوز على أستون فيلا في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط.

وكان مانشستر سيتي قد هزم وست هام يونايتد في الجولة الأولى بهدفي هالاند.































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