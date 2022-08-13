خبر في الجول - زكريا الوردي لاعب الرجاء ضمن المعروضين على الزمالك

دخل زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء المغربي ضمن المرشحين للانضمام لصفوف الزمالك في الموسم المقبل.

زكريا الوردي النادي : الرجاء البيضاوي الزمالك

وعلم FilGoal.com أن زكريا الوردي لاعب الرجاء ضمن الخيارات المطروحة أمام الزمالك للتعاقد معه مع كونه لاعب حر.

وأن اللاعب يرحب بالانضمام للزمالك وستتم المفاضلة بينه وبين مرشح آخر.

على أن يتم حسم موقفه بعد جلسة مع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض في أقرب وقت.

وكان موقع "سبورتايم" المغربي زعم أن نادي الزمالك حصل على توقيع زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء. (طالع التفاصيل)

وانتهى عقد الوردي مع الرجاء بنهاية الموسم المنصرم وبات لاعبا حرا يحق له التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

من هو زكريا الوردي؟

زكريا الوردي بدأ مسيرته مع نادي المغرب التطواني موسم 2016_2017 في عمر الـ 18 عاما بعدما تصعيده من أكاديمية النادي.

وشارك الوردي مع المغرب التطواني في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا خلال موسمين ونصف بقميص الفريق.

وانتقل لاعب الإرتكاز إلى صفوف الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2018_ 2019.

وخاض الوردي مع الرجاء 112 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.

اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات تٌوج مع الرجاء بلقب الكونفيدرالية ولقب الدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي.

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