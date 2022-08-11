فيفا يقدم افتتاح كأس العالم 2022 لـ24 ساعة.. البداية بلقاء قطر والإكوادور

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد انطلاق كأس العالم 2022 لمدة 24 ساعة رسميا لتنطلق البطولة في الـ20 من شهر نوفمبر المقبل بدلا من الـ21.

وبذلك سيلتقي منتخب قطر في الافتتاح مع الإكوادور عقب حفل الافتتاح ر بدلا من السنغال وهولندا في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان من المقرر أن تكون مباراة السنغال وهولندا هي الأولى في البطولة على أن يقام بعد ذلك حفل الافتتاح قبل لقاء قطر والإكوادور.

لكن أشار فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس إلى أنه عقب المشاورات فقد تقرر الحفاظ على التقليد المتبع بإقامة مباراة الافتتاح للمونديال بتواجد المستضيف أو حامل اللقب.

يذكر أن هذه النسخة من كأس العالم هي الأخيرة بمشاركة 32 منتخبا حيث سيتم زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بداية من 2026.

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