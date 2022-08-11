محمد عمر بعد مباراته الأولى: لم نستحق الهزيمة.. وطالبت اللاعبين بتحمل المسئولية الفترة المقبلة

يرى محمد عمر المدير الفني الجديد لـ الاتحاد السكندري أنّ فريقه لم يستحق الهزيمة أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهم على استاد الإسماعيلية.

وخسر الاتحاد بهدف دون أمام الإسماعيلي في أول مباراة تحت قيادة محمد عمر ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وقال محمد عمر عبر أون تايم سبورتس: "لا أشعر بالحزن، نحن لم نستحق الهزيمة اليوم أمام الإسماعيلي".

وأضاف "المباراة كانت عباراة عن قسمين، الإسماعيلي سيطر على الشوط الأول لكن كنا أفضل منهم في الشوط الثاني".

وأوضح "لدينا مشكلة في مركز الهجوم، وهذا ما عانينا منه بشكل واضح في المباراة".

وأتم "قمت برفع معنويات اللاعبين بعد المباراة وطالبتهم بتحمل المسئؤولية الفترة المقبلة".

وكان الاتحاد السكندري أعلن تعيين محمد عمر مديرا فنيا للاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الحالي خلفا لـ عماد النحاس.

وسبق لـ عمر تولي تدريب الاتحاد في 4 مناسبات سابقة، كما عمل كمدير للكرة في مناسبتين.

ويحتل الاتحاد السكندري حاليا المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.

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