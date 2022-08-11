لتعويض رحيل سكاماكا.. ساسولو يضم أندريا بينامونتي

أعلن نادي ساسولو الإيطالي ضم أندريا بينامونتي من إنتر بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وانضم بينامونتي بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء لصفوف النيروفيردي.

المهاجم البالغ 23 عاما سينضم مقابل 20 مليون يورو وفقا للتقارير.

وبدأ بينامونتي مسيرته مع إنتر متدرجا في صفوف الشباب وأعير إلى فروسينوني وجنوى.

وانضم في موسم 2010-21 إلى جنوى مقابل 19.5 مليون يورو، لكن إنتر عاد وضم بعد 18 يوما مقابل 21 مليون يورو.

قضى موسما مع إنتر سجل خلاله هدفا في 15 مباراة وتوج بلقب الدوري موسم 2020-21.

وأعير الموسم الماضي لصفوف إمبولي فسجل 13 هدفا وصنع 2 في 37 مباراة.

وخاض إجمالي 106 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 24 هدفا وصنع 7.

ويعوض ساسولو رحيل هدافه جيانلوكا سكاماكا الذي رحل صوب وست هام الإنجليزي مقابل 36 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

وضم ساسولو الموسم الحالي كل من: أجوستين ألفاريز وكريستيان ثورستيفست وماتيوس هنريكي وعبده هواري وريكاردو سيريفو وإيميل سيديي.

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