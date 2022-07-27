لإكمال إرث دي كانيو.. سكاماكا ينضم إلى وست هام

أعلن وست هام يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع الإيطالي جيانلوكا سكاماكا قادمًا من ساسولو.

ووقّع سكاماكا على عقدٍ لمدة 5 سنوات مع وست هام مقابل 36 مليون يورو.

ويرتدي سكاماكا الرقم 7، ويحتفظ ساسولو بـ 10% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

All the way from Rome, Italy… Welcome to West Ham United, Gianluca Scamacca! ✍️ pic.twitter.com/1ed3VOGFcR — West Ham United (@WestHam) July 26, 2022

وصرّح سكاماكا عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا متحمّس للغاية للانضمام إلى وست هام. لقد انتظرت هذه اللحظة طويلًا، حلمي كان اللعب في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "أشعر أن وست هام هو الفريق المثالي لي، لقد أظهروا رغبتهم الكبيرة في ضمي، وعندما تحدّثت إلى المدرب لمسنا التفاهم على الفور".

وأتم: "لا أستطيع الانتظار للمشاركة وإظهار قدراتي لمشجعي وست هام بقميص الفريق، آمل أن نقع في حب بعضنا".

فيما صرّح ديفيد مويس المدير الفني لـ وست هام: "كنا نبحث عن إضافة مزيد من القوة والخيارات في الهجوم، ولذا نشعر بالسعادة لاستقدام سكاماكا".

وأتم: "نتطلّع للعمل مع سكاماكا، إنه مهاجم شاب بمستقبل مشرق في انتظار".

ويسعى سكاماكا لإكمال إرث مواطنه باولو دي كانيو أحد أفضل لاعبي وست هام في العصر الحديث.

ولعب دي كانيو لـ وست هام بين 1999 و2003 وخطف قلوب جماهيره، وسجل له 51 هدفًا في 141 مباراة.

سكاماكا (23 عامًا) تألق في صفوف ساسولو الذي تواجد في صفوفه منذ 2017 وقضى أغلب الوقت معارًا، لكنه استطاع التعبير عن ذاته الموسم الماضي لتتصارع عليه الأندية الأوروبية.

وسجّل سكاماكا 16 هدفًا في 41 مباراة مع ساسولو.

وبدأ سكاماكا مسيرته في ناشئي لاتسيو ثم تحوّل لناشئي الجار روما، قبل أن يخوض مغامرة في ناشئي بي إس في أيندهوفن.

ولعب سكاماكا معارًا من ساسولو إلى كريمونيزي، وزفوله الهولندي، وأسكولي، وجنوى.

ويمتلك سكاماكا 7 مباريات دولية مع منتخب إيطاليا، وشارك لمدة 45 دقيقة في مباراة "فيناليسما" أمام الأرجنتين.

وبات سكاماكا رابع صفقة صيفية لـ وست هام بعد ألفونس أريولا الذي انتقل نهائيًا من باريس سان جيرمان، والمغربي نايف أكرد من ستاد رين، ولاعب الوسط الإنجليزي فلين داونز من سوانزي سيتي.

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