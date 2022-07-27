لإكمال إرث دي كانيو.. سكاماكا ينضم إلى وست هام

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 00:38

كتب : FilGoal

جيانلوكا سكاماكا - وست هام

أعلن وست هام يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع الإيطالي جيانلوكا سكاماكا قادمًا من ساسولو.

ووقّع سكاماكا على عقدٍ لمدة 5 سنوات مع وست هام مقابل 36 مليون يورو.

ويرتدي سكاماكا الرقم 7، ويحتفظ ساسولو بـ 10% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وصرّح سكاماكا عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا متحمّس للغاية للانضمام إلى وست هام. لقد انتظرت هذه اللحظة طويلًا، حلمي كان اللعب في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "أشعر أن وست هام هو الفريق المثالي لي، لقد أظهروا رغبتهم الكبيرة في ضمي، وعندما تحدّثت إلى المدرب لمسنا التفاهم على الفور".

وأتم: "لا أستطيع الانتظار للمشاركة وإظهار قدراتي لمشجعي وست هام بقميص الفريق، آمل أن نقع في حب بعضنا".

فيما صرّح ديفيد مويس المدير الفني لـ وست هام: "كنا نبحث عن إضافة مزيد من القوة والخيارات في الهجوم، ولذا نشعر بالسعادة لاستقدام سكاماكا".

وأتم: "نتطلّع للعمل مع سكاماكا، إنه مهاجم شاب بمستقبل مشرق في انتظار".

ويسعى سكاماكا لإكمال إرث مواطنه باولو دي كانيو أحد أفضل لاعبي وست هام في العصر الحديث.

ولعب دي كانيو لـ وست هام بين 1999 و2003 وخطف قلوب جماهيره، وسجل له 51 هدفًا في 141 مباراة.

سكاماكا (23 عامًا) تألق في صفوف ساسولو الذي تواجد في صفوفه منذ 2017 وقضى أغلب الوقت معارًا، لكنه استطاع التعبير عن ذاته الموسم الماضي لتتصارع عليه الأندية الأوروبية.

وسجّل سكاماكا 16 هدفًا في 41 مباراة مع ساسولو.

وبدأ سكاماكا مسيرته في ناشئي لاتسيو ثم تحوّل لناشئي الجار روما، قبل أن يخوض مغامرة في ناشئي بي إس في أيندهوفن.

ولعب سكاماكا معارًا من ساسولو إلى كريمونيزي، وزفوله الهولندي، وأسكولي، وجنوى.

ويمتلك سكاماكا 7 مباريات دولية مع منتخب إيطاليا، وشارك لمدة 45 دقيقة في مباراة "فيناليسما" أمام الأرجنتين.

وبات سكاماكا رابع صفقة صيفية لـ وست هام بعد ألفونس أريولا الذي انتقل نهائيًا من باريس سان جيرمان، والمغربي نايف أكرد من ستاد رين، ولاعب الوسط الإنجليزي فلين داونز من سوانزي سيتي.

اقرأ أيضا:

قرارات نارية من الأهلي

عودة نجم الأهلي أمام المقاصة

حكم لأول مرة لمباراة الأهلي والمقاصة

سواريز يعلن عن ناديه الجديد

الاتحاد يفك عقدتين أمام إنبي

وست هام سكاماكا
نرشح لكم
رفض جديد.. رئيس أتليتكو: لا أعرف من اخترع تلك القصة فمن المستحيل ضمه تايمز: "لن ترحل".. مانشستر يونايتد أكدها لـ رونالدو بعد اجتماعهما إريكسن: لم أخطط للعودة إلى إنجلترا.. وتفاصيل الحديث مع تين هاج وأريد الفوز بالبطولات صلاح مرشح لجائزة شخصية العام في إنجلترا للمرة الأولى.. سيدة تتولى رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي ليكيب: شمايكل يقترب من الانتقال لـ نيس الفرنسي تقرير: تصريحات من ليون تفتح الباب أمام أرسنال لمحاولة ضم باكيتا ساعة الحسم؟ رونالدو يصل مقر تدريبات يونايتد.. وفيرجسون يتواجد
أخر الأخبار
كأس العرب للشباب -السعودية إلى ربع النهائي.. واليمن ينعش آماله في التأهل 17 دقيقة | الوطن العربي
لإكمال إرث دي كانيو.. سكاماكا ينضم إلى وست هام 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق 59 دقيقة | الكرة المصرية
بعد 40 يوما فقط.. المنيا يقيل مدربه ويعين أمير عزمي مجاهد ساعة | الكرة المصرية
روي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري: عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
حوار في الجول - مصطفى عسل: مبارياتي كلها أكشن وألعاب ذهنية.. ولم أصدق ما فعلته والدتي ساعة | رياضات أخرى
"لحين تلقي رد قاطع وفاصل" الأهلي يعلن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه على قناة النادي ساعة | الكرة المصرية
أمم أوروبا للسيدات - إنها عائدة إلى المنزل.. سيدات إنجلترا إلى نهائي اليورو للمرة الثالثة في تاريخهن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر