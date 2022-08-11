بيلد: مانشستر يونايتد تفاوض مع فيرنر قبل انتقاله إلى لايبزيج

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 19:59

كتب : FilGoal

تشيلسي - أرسنال

دخل مانشستر يونايتد في مفاوضات مع تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي السابق قبل انتقاله إلى صفوف لايبزيج.

ووفقا لكريستيان فالك الصحفي الألماني في صحيفة "بيلد" الألمانية فإن يونايتد تفاوض مع فيرنر خلال الانتقالات الصيفية الجارية بناء على رغبة مدرب الفريق إريك تين هاج.

لكن المهاجم الألماني أراد العودة إلى صفوف ناديه السابق لايبزيج بعد تجربة غير ناجحة مع تشيلسي.

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فيرنر انضم إلى تشيلسي صيف 2020 في صفقة كلفت خزائن البلوز 50 مليون يورو.

وخاص صاحب الـ26 عاما منذ ذلك الحين 89 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 21 آخرين.

وشارك فيرنر مع ألمانيا في كأس العالم 2018 ويورو 2020.

ويعاني مانشستر يونايتد هجوميا في ظل إصابة أنتوني مارسيال وعدم وضوح مستقبل كريستيانو رونالدو الذي يرغب في الرحيل عن الفريق.

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