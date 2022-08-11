ليكيب: باريس سان جيرمان مهتم بضم راشفورد

أظهر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اهتماما بضم ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن هناك مفاوضات تجري حاشية اللاعب الدولي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان أشار لرغبتة في إضافة مهاجم آخر صباح اليوم الخميس ضمن خياراته الهجومية.

ورحل أرناود كاليمويندو صوب رين الفرنسي، ويقترب الأرجنتيني ماورو إيكاردي أيضا من الرحيل عن النادي الباريسي.

وبدأ راشفورد الموسم مع مانشستر يونايتد بالخسارة من برايتون إذ شارك أساسيا في اللقاء.

اللاعب البالغ 24 عاما خاض 303 مباراة بقميص الشياطين الحمر في جميع المسابقات سجل 93 هدفا وصنع 57 وتوج بـ 5 ألقاب.

وسبق أن تألق راشفورد ضد باريس سان جيرمان وأقصى الفريق الفرنسي من دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19.

إذ سجل هدفا وصنع آخر في الفوز على ملعب حديقة الأمراء قائدا مانشستر يونايتد آنذاك لخطف بطاقة التأهل لربع النهائي بالفوز 3-1 رغم الخسارة ذهابا 2-0.

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