بيرناردو سيلفا يتحدث عن إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي

تحدث بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى اقتراب برشلونة من التوصل مع مانشستر سيتي إلى اتفاق من أجل التعاقد مع اللاعب.

وقال سيلفا في تصريحات لشبكة ESPN: "دائما ما أقول إنني سعيد هنا في مانشستر سيتي ولكن لا أعرف ما سيحدث سنرى ذلك".

واستمر "صراحة إن علاقتي مع النادي صادقة وكنت منفتحا معهم دائما وهم يعرفون ما أريده، إذا بقيت فأنا سعيد جدا وسأحترم ذلك النادي دائما وسأعطي أفضل ما لدي وإذا لم أبقى فهذه هي كرة القدم وسنرى ما سيحدث".

وتابع "هذا النادي كبير ولا يريد أن يحتفظ بلاعب غير سعيد، دائما ما يقولون لنا إذا لم تكن سعيدا ارحل عن النادي، بالطبع هم في السوق ويعرفون المبلغ المناسب ليتركوننا نرحل، ولكن على المستوى الشخصي هذه علاقة احترام بيني وبين النادي لقد كانوا دائما صادقين معي وأنا صادق معهم".

وأضاف "أشعر بدعم كبير من الجماهير ويظهرون التقدير لي، أنا لا أشتكي ولكن أشعر أن باقي الأندية تحصل على تقدير أكثر من مانشستر سيتي على أشياء أقل يقدمونها".

وأكمل "عندما كنت في بنفيكا وهو ناد كبير في البرتغال ولديه جماهير أكثر، أنت تفعل شيئ جيد وهم ينظرون إليه بشكل رائع ولكن هنا أنت تفعل شيئ رائع وهم يجعلون الأمر يبدو جيدا".

وفشل برشلونة حتى الآن في تسجيل لاعبيه الجدد بسبب سقف الرواتب وقد يرحل كل من أندرياس كريتسنتس وفرانك كيسي عن الفريق بشكل مجاني

ويبدأ برشلونة موسمه يوم السبت المقبل بمواجهة رايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الأول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على وست هام بهدفين دون مقابل.

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