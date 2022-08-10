شبكة ESPN: ثنائي برشلونة الجديد قد يرحل بشكل مجاني

انتشرت في الأيام الماضية بعض الأخبار التي تفيد بفشل برشلونة في تسجيل اللاعبين الذين تعاقد معهم مؤخرا.

ورفضت رابطة الدوري الإسباني تسجيل اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الحالية بسبب سقف رواتب اللاعبين.

وفقا لشبكة ESPN فإن أندرياس كريستنسن وفرانك كيسي قد يرحلا عن النادي بشكل مجاني خلال الأسبوع المقبل في حال لم يتم تسجيلهم قبل المباراة الأولى في الدوري الإسباني.

جميع الصفقات الجدد الذين تعاقد معهم النادي لم يتم تسجيلهم بعد في قائمة برشلونة ولكن المختلف في كيسي وكريستنسن هو أن كلا اللاعبين قد انضما لبرشلونة في صفقة انتقال حر على عكس الباقين الذي تعاقد معهم النادي بشكل مباشر من أنديتهم.

ولذلك فإن كريستنسن وكيسي سيرحلا عن النادي بشكل مجاني حال لم يتم تسجيلهم مع الفريق قبل يوم الجمعة المقبل.

كريستسنت وقع مع برشلونة بعد نهاية عقده مع تشيلسي، بينما انضم كيسي بعد نهاية عقده مع ميلان بنهاية الموسم الماضي.

وقد يحتاج برشلونة إلى بيع لاعب من اللاعبين أصحاب الرواتب الكبيرة في النادي مثل فرينكي دي يونج أو مارك أندري تير شتيجن.

وتعاقد برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية مع كل من روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي.

وسيبدأ برشلونة الموسم المقبل بمواجهة رايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

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