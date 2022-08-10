تفاؤل في ليفربول بشأن عودة تياجو

يسود التفاؤل في ليفربول حول إمكانية عودة تياجو ألكانتارا في موعد قريب بعدما تأكد النادي من مدة غيابه.

فقد كان من المتوقع أن يغيب تياجو عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب الإصابة في العضلة الضامة، وهو ما تأكد منه النادي بعد مزيد من الفحوصات.

وأوضحت شبكة ذا أثليتك أن يورجن كلوب وجهازه الطبي يأملان في أن يتمكن تياجو من العودة قبل منتصف سبتمبر إذا استجاب للعلاج بشكل جيد.

وتعرض ابن الـ31 عاما للإصابة في المباراة الأولى لفريقه في الدوري أمام فولام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

إذا غاب تياجو عن ليفربول حتى منتصف سبتمبر فلن يتواجد في مباريات كريستال بالاس ومانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل وإيفرتون وولفرهامبتون.

وسينضم تياجو ألكانتارا إلى الثلاثي نابي كيتا وكورتس جونز وأوكسليد تشامبرلين في غيابات وسط ملعب ليفربول.

ولم يتضح بعد إن كان سيعود أيا منهم إلى قائمة ليفربول في المواجهة المقبلة للدوري.

ويستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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