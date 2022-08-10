عبد الفتاح لـ في الجول: عينت عاشور لمباراة المحلة لتبرئته.. بيان الأهلي "عيب" واستقالتي قديمة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 00:39

كتب : بسام أبو بكر

عصام عبد الفتاح

أبدى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق ندمه على قراره بالعودة لمنصبه واصفا قراره بأسوأ ما اتخذه في حياته.

كما أعرب عبد الفتاح عن حزنه مما أصدره الأهلي في بيانه بشأن افتقاد الحكام للنزاهة والمصداقية.

وأعلن اتحاد الكرة أمس الثلاثاء قبول استقالة عصام عبد الفتاح من منصبه عقب التعاقد مع الحكم الإنجليزي السابق مارتن كلاتنبرج.

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وتحدث عصام عبد الفتاح لـFilGoal.com: "لم يحدث نهائيا التقدم باستقالتي يوم الثلاثاء بل قدمتها في 15 يونيو الماضي وقت بداية الحديث عن التعاقد مع خبير أجنبي للتحكيم واستمريت في منصبي حتى لا تغرق السفينة وذلك بالاتفاق مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة".

وواصل "عُرض علي أن أكون رئيس لجنة الحكام ومارتن كلاتنبرج يتولى منصب مدير التطوير وبصراحة لو فشل كان سيقال أنا من تسبب في فشله ولو نجح فسوف ينسب له النجاح كله ورفضت العرض كي يحصل هو على الفرصة كاملة منذ البداية".

وتابع عبد الفتاح "أريد أن أوجه رسالة للجماهير وهذه هي الحقيقة، كلاتنبرج قبل وصوله لمصر أرسل لي رسالة وطلب الاجتماع معي فكيف يصور البعض في اتحاد الكرة بأن كلاتنبرج رفض الاجتماع معي كل شيء لدي بالدليل على هاتفي".

وشدد "كلاتنبرج هو من تواصل معي وطلب الاجتماع سويا".

وتابع الحكم الدولي السابق تصريحاته "كان هناك مؤامرة ضد التحكيم بدأت من أسرة التحكيم وشارك أطراف أخرى فيها ما أدى لهدم التحكيم المصري".

وأردف "أشكر جمال علام وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على تعاونهم معي خلال الفترة الماضية لكن أنا نادم على قبولي رئاسة لجنة الحكام الفترة الماضية وهذا أسوأ قرار اتخذته في حياتي".

وعن تواجد الحكم محمود عاشور في غرفة تقنية الفيديو في لقاء غزل المحلة وبيراميدز ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري قال: "مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يتدخل في تعيينه بل أنا من عينته كي أدافع عنه وهو تواجد اليوم لأنه لم يخطئ ولأعيد له جزءا من حقه لأنه تعرض للظلم".

يأتي ذلك بعدما قرر عاشور إلغاء هدف بيرسي تاو الذي سجله للأهلي في شباك فاركو وقتما تواجد كحكم فيديو كذلك.

وعن لقطة هدف بيرسي تاو المثيرة للجدل قال عصام عبد الفتاح: "عرضت على اتحاد الكرة إخراج فيديو الـVAR في لقطة هدف بيرسي تاو للأهلي ضد فاركو لكن تم رفض الطلب وقيل لي لو قمنا بالأمر مرة سيطلب كل ناد أن يتكرر معه الأمر".

وانتقد عصام عبد الفتاح بيان الأهلي الذي طالب خلاله بإقالة لجنة الحكام بداعي فقدانها نزاهتها ومصداقيتها قال: "هذا الحديث عيب وحكام مصر نزهاء وشرفاء ومحترمين".

وأتم عصام عبد الفتاح تصريحات "وبصراحة حين قرأت بيان الأهلي لم أرد انتظارا لرد من اتحاد الكرة، ومع عدم صدور أي رد من قبل اتحاد الكرة قررت الرد بكل ما سبق بعد رحيلي من منصبي والآن استطعت الرد".

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