متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

احتفال زيزو مع شيكابالا - الزمالك أمام بيراميدز

اقترب الزمالك أكثر من التتويج رسميًا بالدوري المصري الممتاز 2021\2022، بفوزه العريض على مصر للمقاصة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب، فمتى يحسم رسميًا تتويجه الذي بات أقرب من أي وقتٍ مضى؟

يبتعد الزمالك بـ 7 نقاط عن بيراميدز أقرب مطارديه صاحب الـ 65 نقطة.

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وبالتالي يحتاج الزمالك إلى 6 نقاط إضافية، بواقع فوزين، في المباريات الأربع المقبلة.

الأهلي بدوره يأتي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، ولكنه خاض 28 مباراة فقط، أي أقل مباراتين من الزمالك وبيراميدز، لكن فوزه بمبارتيه الأقل يجعله متساويًا مع بيراميدز، وبالتالي تنطبق عليه نفس الحسابات.

ويلعب الزمالك مبارياته الأربع المقبلة أمام فاركو والاتحاد السكندري والمصري وإيسترن كومباني.

وقد يعرف الزمالك التتويج الرسمي لو تغلّب على فاركو ثم الاتحاد السكندري.

أي أن التتويج قد يحل يوم 23 أغسطس الجاري، بعد 14 يومًا بالتمام والكمال.

وافتتح سيف الجزيري أهداف الزمالك أمام المقاصة في الدقيقة 25 برأسية.

وأضاف أحمد سيد "زيزو" الهدف الثاني للزمالك بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وسجل الجزيري الهدف الثالث للزمالك بتسديدة سهلة في الشباك الخالية من حارسها في الدقيقة 47.

وأضاف الجزيري هدفه الثاني والثالث للزمالك في الدقيقة 47 بعد تمريرة من زيزو ليسدد المهاجم التونسي في المرمى الخالي من حارسه بسهولة.

وسجل زيزو هدفه الشخصي الثاني والرابع للزمالك في الدقيقة 58 بعد عرضية زاحفة من الجزيري.

وأتم زيزو الهاتريك الخاص به في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأكبر للزمالك خلال الموسم الجاري من الدوري بعد فوزه سابقا على سموحة برباعية دون رد.

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