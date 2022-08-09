لأول مرة في تاريخه.. مصر للمقاصة يهبط من الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الزمالك

تأكد هبوط مصر للمقاصة رسميًا بخسارته أمام الزمالك في استاد القاهرة بالجولة 30 للدوري المصري.

وبات المقاصة أول الفرق الهابطة من الدوري المصري هذا الموسم، بعد تجمُد رصيده عند 15 نقطة في المركز 18 -الأخير-.

ويبتعد المقاصة عن إيسترن كومباني صاحب المركز 15 -أقرب مراكز البقاء- بـ 13 نقطة كاملة قبل 4 جولات فقط على نهاية المسابقة، مما ينهي آماله في البقاء.

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ولم يفز المقاصة إلا مرتين هذا الموسم حتى اللحظة، وتعادل 9 مرات، وخسر 19 مباراة.

ويعد ذلك الهبوط هو الأول في تاريخ مصر للمقاصة الذي ظهر في الدوري المصري الممتاز بشكل متواصل منذ صعوده موسم 2010\2011.

واحتل المقاصة المركز السادس في موسم 2010\2011 الأول له بالممتاز تحت قيادة طارق يحيى.

ثم احتل المراكز 11 و4 و7 و2 و8 و6 و9 و7 على التوالي في الموسم المكتملة، إلى أن تأكد هبوطه هذا الموسم.

وبدأ المقاصة الموسم الحالي بـ تامر مصطفى كمدير فني، ثم عوضه طارق حجاج، وأخيرًا عيد مرازيق.

وشارك المقاصة مرتين في المسابقات الإفريقية، في الكونفدرالية 2016، وفي دوري الأبطال 2018.

ويحتل المقاولون العرب المركز 17 -قبل الأخير- برصيد 25 نقطة، فيما يأتي الجونة في المركز 16 برصيد 27 نقطة.

وفاز الزمالك على مصر للمقاصة اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة بخماسية دون رد ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

افتتح سيف الجزيري أهداف المباراة في الدقيقة 25 برأسية.

وأضاف أحمد سيد "زيزو" الهدف الثاني للزمالك بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وسجل الجزيري الهدف الثالث للزمالك بتسديدة سهلة في الشباك الخالية من حارسها في الدقيقة 47.

وأضاف الجزيري هدفه الثاني والثالث للزمالك في الدقيقة 47 بعد تمريرة من زيزو ليسدد المهاجم التونسي في المرمى الخالي من حارسه بسهولة.

وسجل زيزو هدفه الشخصي الثاني والرابع للزمالك في الدقيقة 58 بعد عرضية زاحفة من الجزيري.

وأتم زيزو الهاتريك الخاص به في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأكبر للزمالك خلال الموسم الجاري من الدوري بعد فوزه سابقا على سموحة برباعية دون رد.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لـ72 نقطة يواصل تصدره بهم لجدول الترتيب.

ويبتعد الزمالك عن ملاحقه بيراميدز بفارق سبع نقاط.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ59 نقطة ولكنه خاض مباراتين أقل من الزمالك وبيراميدز.

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