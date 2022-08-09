هاتريك زيزو.. الزمالك يدهس المقاصة بخماسية ويرسله للدرجة الثانية

واصل قطار الزمالك سيره بقوة في الدوري وحقق انتصاره التاسع على التوالي وتلك المرة كان ضحيته مصر للمقاصة بانتصاره الأكبر في الدوري خلال الموسم الجاري.

وفاز الزمالك على مصر للمقاصة اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة بخماسية دون رد ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

افتتح سيف الجزيري أهداف المباراة في الدقيقة 25 برأسية.

وأضاف أحمد سيد "زيزو" الهدف الثاني للزمالك بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وسجل الجزيري الهدف الثاني الشخصي له والثالث للزمالك بتسديدة سهلة في الشباك الخالية من حارسها في الدقيقة 47.

وسجل زيزو هدفه الشخصي الثاني والرابع للزمالك في الدقيقة 58 بعد عرضية زاحفة من الجزيري.

وأتم زيزو الهاتريك الخاص به في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأكبر للزمالك خلال الموسم الجاري من الدوري بعد فوزه سابقا على سموحة برباعية دون رد.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لـ72 نقطة يواصل تصدره بهم لجدول الترتيب.

ويبتعد الزمالك عن ملاحقه بيراميدز بفارق سبع نقاط.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ59 نقطة ولكنه خاض مباراتين أقل من الزمالك وبيراميدز.

أما المقاصة فتجمد رصيده عند 15 نقطة ليهبط رسميا إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه.

ومنذ صعوده للدوري لأول مرة في موسم 2010-2011 لم يهبط المقاصة مطلقا.

وسبق للمقاصة المشاركة في الكونفدرالية في سنة 2016 ودوري أبطال إفريقيا في 2018.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة للزمالك على المباراة وسط تكتل دفاعي من لاعبي المقاصة لكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 12 حول الجزيري الكرة برأسية لكنها ذهبت لخارج الملعب.

وسدد شيكابالا كرة قوية لكنها ذهبت لخارج الملعب.

ومرر زيزو بينية جميلة للجزيري لكن الأخير سقط أرضا وكان يرغب في الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم قام بتحذيره.

وفي الدقيقة 25 أرسل زيزو عرضية قابلها الجزيري برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للزمالك.

وفي الدقيقة 33 كاد زيزو يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته تصدى لها مروان مصطفى حارس المقاصة وحولها لركلة ركنية.

ومرر سيد عبد الله "نيمار" بينية إلى شيكابالا إثر هجمة مرتدة سريعة للزمالك لكن الأخير سدد الكرة ساقطة ومرت بجوار المرمى بقليل لتضيع فرصة هدف محقق رائع على الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة الأولى والوحيدة المحتسبة بدل من الضائع في الشوط الأول سدد زيزو كرة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للزمالك.

وبين شوطي المباراة شارك محمود علاء بدلا من محمود حمدي "الونش".

وفي الدقيقة 47 سجل الجزيري الهدف الثالث للزمالك بعد بينية من شيكابالا لزيزو الذي فضل التمرير للمهاجم التونسي بدلا من التسديد ليسدد مهاجم الفريق الأبيض الكرة بسهولة في الشباك الخالية من حارسها.

وكاد زيزو يسجل هدفا رائعا بعد تمريرة بالكعب من أحمد فتوح ومراوغة جميلة لمدافع المقاصة لكن الكرة ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 58 أرسل الجزيري عرضية زاحفة من الناحية اليمنى قابلها زيزو بتسديدة مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الرابع للزمالك.

وعقب ثلاث دقائق أجرى الزمالك تبديلين بمشاركة عبد الله جمعة ويوسف أسامة بدلا من شيكابالا وأحمد فتوح.

وعقب العودة لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء للزمالك بداعي لمسة يد على مصطفى كاجو.

وحول زيزو ركلة الجزاء بنجاح ليعلن عن الهاتريك والهدف الخامس للزمالك في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 72 شارك يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد خضري بدلا من محمد أشرف "روقا" وزيزو.

وسدد نيمار كرة بيسراه ذهبت لخارج الملعب.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بانتصار كبير للزمالك بخماسية دون رد.