مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا طلب خوض وديتين في سبتمبر

طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خوض مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

وتحدث مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء قائلا: "روي فيتوريا طلب إقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر في التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل".

وواصل "كنا سنخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 وبعد تأجيل التصفيات طلب خوض وديتين".

وكان من المفترض أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في سبتمبر المقبل.

لكن بعد تأجيل البطولة لتقام في يناير من عام 2024 بدلا من الصيف المقبل تقرر تأجيل التصفيات كذلك.

وبناء عليه يرغب فيتوريا في إقامة وديتين للتعرف أكثر على اللاعبين عن قرب.

جدير بالذكر أن FilGoal.com علم في وقت سابق من مصدر في اتحاد الكرة تلقي المنتخب عرضين من الأرجنتين وبلجيكا لملاقاتهما في نوفمبر المقبل استعدادا لكأس العالم.

وأوضح المصدر آنذاك أن فيتوريا هو من سيقرر أي عرض سيرغب في قبوله.

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