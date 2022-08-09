أسامة نبيه: الزمالك يريد إنهاء الدوري بأقوى شكل.. وهكذا أتعامل مع يوسف

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

الزمالك - مرتضى منصور - فيريرا - أسامة نبيه

قال أسامة نبيه المدرب العام للزمالك إن ناديه يرغب في إنهاء الموسم الجاري من الدوري بأقوى شكل ممكن في ظل تبقي أربع مباريات على نهاية الدوري.

وفاز الزمالك على مصر للمقاصة اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة بخماسية دون رد ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

وتحدث أسامة نبيه لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "الانتصار خطوة من الخطوات المهمة نحو لقب الدوري وانتصار مهم جدا في توقيت مهم".

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وواصل "نتيجة كبيرة وتدل أن الزمالك يسير بشكل جيد مؤخرا فزنا على الجونة برباعية ثم مصر للمقاصة بخماسية".

وأكمل ضاحكا "باقي على "الحلو" أي الدوري أربعة لقاءات، وسوف نستمر للنهاية ونريد حسم اللقب بشكل قوي جدا".

وعن رحيل اللاعبين مثل محمد أبو جبل وطارق حامد وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم قال: "حضرنا أنفسنا لتلك الظروف من شهر مارس الماضي وحضرنا أنفسنا لأكثر من فكرة وسيناريو ولذلك لا نشعر بالغيابات بسبب التحضير الجيد".

أما عن كيفية تعامله مع نجله يوسف لاعب الفريق قال: "حديثنا سويا أصبح قليلا كنت أنصحه وهو لاعب شاب لكن الآن الحديث التكتيكي أكثر من كوني كأب أنظر له مثل أي لاعب في الفريق وكيف أستغله مثل كل زملائه اللاعبين، نعم بالتأكيد هناك عاطفة لكن الأهم أننا نركز على الفريق ككل".

وبسؤاله عن مشاركة اللاعب الشاب محمد خضري لأول مرة مع الزمالك قال: "المدرب جوزفالدو فيريرا يريد إشراك أكبر عدد من اللاعبين في المباريات المقبلة كذلك لكننا هدفنا أن نخوض المباريات الأربعة المقبلة بكل قوة".

وعن مواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 من كأس مصر قال: "نفصل بين مباريات الدوري وكأس مصر نريد فقط الاستمرار في سلسلة الانتصارات".

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لـ72 نقطة يواصل تصدره بهم لجدول الترتيب.

ويبتعد الزمالك عن ملاحقه بيراميدز بفارق سبع نقاط.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ59 نقطة ولكنه خاض مباراتين أقل من الزمالك وبيراميدز.

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