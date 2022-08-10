مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الجديد لمد القيد الإفريقي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مد فترة القيد للأندية بحسب ما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن فترة القيد الأصلية من 1 إلى 15 أغسطس قد تم مدها.

وأوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي "كاف" لـ FilGoal.com أن القيد سيمتد ليوم 22 أغسطس للفرق المشاركة في الدور التمهيدي الأول.

أمّا الفرق المشاركة في الدور التمهيدي الثاني، فالقيد يبدأ يوم 23 أغسطس وينتهي 15 سبتمبر.

ويشارك الزمالك في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، كما يشارك فيوتشر في الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية.

في المقابل، يبدأ الأهلي مشواره من الدور التمهيدي الثاني في دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب بيراميدز من الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية.

وتبدأ فترة القيد المحلي في الدوري المصري يوم 7 سبتمبر حتى يوم 15 أكتوبر.

وبالتالي لن تستطيع الفرق المشاركة في الدور التمهيدي الأول للبطولات الإفريقية، تسجيل صفقاتها الجديدة قبل فترة القيد الشتوية في إفريقيا.

بينما تستطيع الفرق التي تبدأ مشوارها من الدور التمهيدي الثاني تسجيل صفقاتها الجديدة في الفترة ما بين 7 سبتمبر و15 سبتمبر لتظهر معها قاريًا منذ بداية مشوارها.

وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات ذهاب دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

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