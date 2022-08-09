هاتريك زيزو أمام المقاصة يكتب تاريخا جديدا مع الزمالك

كتب أحمد سيد "زيزو" تاريخا جديدا مع الزمالك بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام مصر للمقاصة.

وسجل زيزو ثلاثة أهداف أمام مصر للمقاصة اليوم الثلاثاء، فيما صنع هدفين آخرين لـ سيف الدين الجزيري، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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هاتريك هو الأول لأحد لاعبي الزمالك في الدوري منذ هاتريك محمود علاء أمام طلائع الجيش في موسم 2018/2019.

الهاتريك الأول في مسيرته⚽⚽⚽ أحمد سيد زيزو يصل للهدف رقم 19 في الدوري ويتخطى عدد أهداف باسم مرسي (18 هدفا) في موسم 2014/2015 كأكثر لاعب يسجل أهداف للزمالك في موسم واحد بالدوري منذ عبد الحليم علي (20 هدفا) في 2003/2004.🌟 الأكثر كان علي خليل في موسم 1974/1975 بـ 21 هدفا⚪🏹 pic.twitter.com/Cq3iWw2J8H — FilGoal (@FilGoal) August 9, 2022

زيزو صنع الهدف الأول للجزيري من عرضية حولها التونسي برأسية في المرمى، ثم سجل الثاني بتصويبة قوية في المرمى.

وسجل الجزيري الثالث بعد تمريرة من زيزو إليه ليسجلها من على خط المرمى، قبل أن يسجل زيزو الرابع بعد عرضية أرضية من الجزيري.

وفي الدقيقة الـ68 أضاف زيزو الهدف الخامس من ركلة جزاء. ليكمل الهاتريك الأول في مسيرته الاحترافية.

هدف رفع أهداف زيزو إلى 19 هدفا هذا الموسم في بطولة الدوري، بجانب صناعة 12 هدفا.

وأصبح زيزو أكثر لاعب يسجل أهدافا للزمالك في موسم واحد ببطولة الدوري منذ باسم مرسي الذي سجل 18 هدفا في موسم 2014/2015، ومن قبلهما عبد الحليم علي صاحب الـ20 هدفا في موسم 2003/2004.

ويعد علي خليل أكثر لاعب سجل أهدافا للزمالك في موسم واحد عام 1974/1975 بتسجيله 21 هدفا، لكنهم لم يضمنوا له جائزة هداف المسابقة التي حصل عليها في هذا الموسم حسن الشاذلي أسطورة الترسانة برصيد 34 هدفا.

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