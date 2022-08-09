عودة من جديد.. أوناجم ينضم إلى الوداد

أتم الوداد تعاقده اليوم الأربعاء رسميا مع محمد أوناجم في صفقة انتقال حر قادما من صفوف الزمالك.

محمد أوناجم النادي : الوداد الرياضي الوداد الرياضي

ونشر أوناجم صورة له رفقة سعيد الناصيري رئيس الوداد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لحظة توقيع العقد.

وذكر موقع "البطولة" المغربي أن التعاقد سيمتد لمدة عامين.

وتعد هذه هي ثالث مرة يرتدي فيها أوناجم قميص الوداد بعدما انضم له أول مرة في عام 2019 قادما من شباب أطلس خنيفرة.

فيما كانت المرة الثانية على سبيل الإعارة لستة أشهر من الزمالك في عام 2021.

والآن عاد اللاعب المغربي إلى صفوف الوداد مرة أخرى.

وخاض أوناجم مع الوداد 163 مباراة سجل فيهم 21 هدفا وصنع 54 آخرين.

ورحل أوناجم عن الزمالك بعد نهاية تعاقده مع الفريق الذي خاض معه 64 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع 10.

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