لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة العاشرة على التوالي

واصل أحمد سيد زيزو تألقه مع الزمالك وساهم في أهداف الفريق للمباراة العاشرة على التوالي.

ونجح زيزو في صناعة هدف الزمالك الافتتاحي وتسجيل الثاني أمام مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري.

وصنع زيزو هدف الزمالك الافتتاحي بعرضية رائعة حولها سيف الدين الجزيري برأسية داخل شباك المقاصة، بينما الهدف الثاني من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع زيزو رصيده إلى المساهمة رقم 28 في الدوري هذا الموسم بتسجيل 17 هدفا وصناعة 11 آخرين.

العاشرة على التوالي

ساهم زيزو بصناعة هدف في مباراة مصر للمقاصة، ليستمر في المساهمة للمباراة العاشرة على التوالي مع الزمالك هذا الموسم.

ويسجل أو يصنع زيزو للمباراة العاشرة في مختلف المسابقات.

وجاءت مساهمات زيزو في آخر عشر مباريات كالآتي:

صنع هدفا أمام البنك الأهلي.

سجل هدفا أمام سيراميكا كليوباترا.

صنع أمام المقاولون العرب وغزل المحلة على التوالي.

صنع وسجل أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

سجل هدفا أمام سموحة.

صنع هدفا أمام فيوتشر.

سجل أمام بيراميدز.

سجل هدفين أمام الجونة.

صنع وسجل أمام مصر للمقاصة.

50%

ساهم زيزو في 28 هدفا مع الزمالك في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد هدفه الافتتاحي في اللقاء.

ونجح نجم الزمالك في تسجيل 17 هدفا وصناعة 11 آخرين في 28 مباراة دوري خاضهم هذا الموسم.

وبذلك يكون قد ساهم زيزو في 50% من أهداف الزمالك في الدوري والذي نجح في تسجيل 56 هدفا في المسابقة.

ويعد زيزو هو اللاعب الوحيد في الموسم الحالي من الدوري المصري الذي سجل وصنع +10 أهداف.

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