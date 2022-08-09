سموحة لـ في الجول: 40 مليون جنيه سعر بيع عبد الكبير الوادي

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 18:32

كتب : حامد وجدي

عبد الكبير الوادي - سموحة - الصور من حساب سموحة

كشف عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة عن تحديد ناديه لـ40 مليون جنيه للتخلي عن لاعب الفريق عبد الكبير الوادي خلال سوق الانتقالات.

وتحدث نائب رئيس سموحة لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء قائلا: "تلقينا أربعة عروض لضم عبد الكبير الوادي".

وأردف "عرضان من داخل مصر ومثلهما من الخارج".

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وأتم عمر الغنيمي تصريحاته قائلا: "سعر اللاعب 40 مليون جنيه".

وقبل شهر تحدث إسلام الملاح وكيل اللاعب عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "عبد الكبير الوادي لم يوقع لأي نادٍ".

وأضاف "إذا حصلنا على العرض المناسب للاعب والنادي سنفكر، غير ذلك هو مستمر مع سموحة".

وشدد "لا أستطيع الحديث عن المفاوضات إلا في وقتها".

وأردف "هناك عروض من خارج مصر ولدينا الوقت لأن الموسم ينتهي في أغسطس".

وأتم "لا جديد مع إدارة سموحة للتجديد".

وينتهي تعاقد اللاعب المغربي مع سموحة في صيف 2023.

وانضم صاحب الـ29 عاما إلى سموحة قادما من وادي دجلة في سبتمبر من العام الماضي.

وخاض عبد الكبير الوادي مع سموحة 56 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 12.

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