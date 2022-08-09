مؤتمر أنشيلوتي.. عن السداسية وبنزيمة غير القابل للتعويض وجمهور فرانكفورت "الأبيض"

ظهر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بابتسامة مرحة كعادته، خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة أينتراخت فرانكفورت.

ويلتقي ريال مدريد مع فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي على ملعب الأولمبي في العاصمة الفنلندية هلسينكي.

وحضر أنشيلوتي المؤتمر رفقة قائدي الفريق: كريم بنزيمة ولوكا مودريتش.

وفيما يلي كل ما صرّح به أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي.

هل خسارة أينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونيخ بسداسية قبل أيام ستكون خادعة لـ ريال مدريد؟

"لم أشاهد تلك المباراة، النتيجة لن تخدعنا. فرانكفورت قدّم بطولة دوري أوروبي رائعة واستحق الفوز بها لأنه لعب بشكل مميز. إنه فريق حركي وحاد، يجب أن نقاتل لنتمكّن من الفوز عليه. فترة الإعداد كانت مميزة وندخل المباراة بكثير من الثقة. نشوة الفوز بدوري أبطال أوروبا مستمرة معنا ونريد أن تمتد".

هل يستطيع ريال مدريد الفوز بالسداسية؟

"هذا ممكن، سنقاتل للفوز بكل البطولات، لا أشك في ذلك. لكن الفوز بها سيكون معقدًا. لا أعلم إن كنا سنحقق ذلك لأنه شيء معقد جدًا، لكننا نمتلك قائمة مميزة وأثق فيهم للغاية. نحن أفضل من الموسم الماضي وسننافس ونقاتل".

هل تشعر بالحماس لإضافة لقب آخر إلى رصيدك؟

"التنافس على لقب دائمًا ما يكون مميزًا. لا أنظر للإحصاءات، ليست مهمة، بل أستمتع بلاعبيني".

في ماذا تحسّنت قائمة ريال مدريد عن الموسم الماضي؟

"عقدنا صفقتين حسّنتا من جودة القائمة بدنيًا وفنيًا. ولا أكثر من ذلك. التناغم بين الشبان والمخضرمين كان واحدًا من مفاتيح النجاح في الموسم الماضي، ويمكن أن يزيد ذلك بالموسم الجاري لأننا نعتاد على العيش سويًا. روديجير وتشواميني يرفعان من جودة الفريق ولياقته البدنية".

هل يحتاج بنزيمة مهاجما احتياطيا؟

"لدينا بنزيمة وماريانو وهازارد ورودريجو وفينيسيوس وأسينسيو، الكثير من المهاجمين. من الجلي أنك تتأثر بافتقاد أفضل مهاجم في العالم حاليًا. تعويض بنزيمة مستحيل، لا يوجد شخص في العالم قادر على تعويضه، لو غاب فإننا سنتأقلم".

ما تفسيرك لكون أحد أندية الوسط في ألمانيا يلعب في السوبر الأوروبي؟

"الأمر معقّد. بايرن ميونيخ يمتلك ميزانية ومنظمة وتاريخ أكبر بكثير من بقية الفرق. في عصرنا الحالي، ميزانية النادي تصنع الفارق، وجعل الدوريات متكافئة هو أمر معقّد".

هل تعتقد أن مباراة الغد هي مكافأة للاعبين الذين حصدوا الرابعة عشر؟

"إنهم يحصدون ثمرة ما حققوه، لكنه مجهود كل اللاعبين وليس فقط الـ 11 الأساسيين. رغم ذلك، سيلعب غدًا الفريق الذي فاز بالأبطال، مع وجود شكوك حول لاعب واحد... أو اثنين... أو ثلاثة. الثنائي الموجود إلى جانبي (بنزيمة ومودريتش) سيلعبان أعتقد لو أرادا ذلك".

هل الموسم الماضي هو الأروع لك كمدرب؟

"سأقول نعم. لم أفز أبدًا بالدوري ودوري الأبطال في نفس الموسم. لاعبيني حققوا الإنجاز بروحهم وسلوكهم وجودتهم وحماسهم وخبرتهم. بسبب كل تلك العوامل حققنا إنجازًا مهمًا".

ما رأيك في كرة القدم الفنلندية؟

"إنها زيارتي الأولى لـ فنلندا، إنه بلد رائع. أعشق كندا وأرى فنلندا شبيهة بها. منتخب فنلندا قام بإنجاز رائع بمشاركته في يورو 2020. نحن سعداء بالتواجد هنا وتلقي الكثير من العاطفة من الجمهور. سيتواجد الكثير من جمهور فرانكفورت، ولكن بما أنهم يرتدون القمصان البيضاء فيمكن أن نعتبرهم جميعًا جمهور ريال مدريد".





























وسبق لـ ريال مدريد الفوز بكأس السوبر الأوروبي 7 مرات آخرها في 2018.

فيما يشارك فرانكفورت في المسابقة للمرة الأولى بعد تتويجه بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويدير المباراة تحكيميًا الإنجليزي مايكل أوليفر، فيما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو البولندي توماس كفياتوفسكي.

وخسر فرانكفورت في افتتاح الدوري الألماني بسداسية مقابل هدف واحد أمام بايرن.

فيما يخوض ريال مدريد مباراته الرسمية الأولى في الموسم.

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