بعد اجتماع مع حازم ودياب.. تحديد موعد بداية كلاتنبرج رسميا في لجنة الحكام

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 19:33

كتب : FilGoal

مارك كلاتنبرج في مؤتمر تقديمه رئيسا للجنة الحكام

عقد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعا اليوم مع مارك كلاتنبرج المسئول عن منظومة التحكيم المصري، لمناقشة خطة واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلي شكاوى الأندية المقدمة ضد بعض الحكام خلال الموسم الحالي.

وسيقوم كلاتنبرج بنظر ودراسة جميع الشكاوى والاجتماع بالأطقم المسئولة عن تلك المباريات والحالات لمناقشتها.

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وتم الاتفاق مع كلاتنبرج علي أن يقوم بتعيين الحكام في المباريات بداية من الجولة 31 من الدوري وكذلك مباريات ثمن نهائي كأس مصر.

ومن المنتظر أن يبدأ كلاتنبرج مهمته في الحادية عشر صباح الغد بعقد اجتماع مع أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بمقر الاتحاد.

وقرر جمال علام رئيس الاتحاد في وقت سابق إحالة جميع الشكاوي المقدمة من الأندية في مختلف الأقسام ضد الحكام إلي الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج المسؤول عن منظومة التحكيم المصري خلال المرحلة المقبلة.

ووجه اتحاد الكرة الشكر إلى عصام عبد الفتاح على الفترة التي قضاها في رئاسة لجنة الحكام.

وأكد اتحاد الكرة أن مارك كلاتنبرج الخبير الإنجليزي سيبدأ مهام عمله بالإشراف على منظومة التحكيم بداية من الأسبوع المقبلة.

وتولى عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام بداية الموسم قبل الماضي، خلفا لـ وجيه أحمد.

ووصل الحكم الإنجليزي السابق كلاتنبرج إلى القاهرة أمس الإثنين، من أجل تولي منصبه كمستشار لتطوير الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أكد أن كلاتنبرج سيبدأ العمل بشكل مباشر من أجل معرفة كل ما يخص التحكيم في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك قبل أن يبدأ مهمته بشكل رسمي في مطلع الموسم المقبل.

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