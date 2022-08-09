بدر بانون يسجل في أولى مبارياته بالدوري القطري

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

بدر بانون

سجل بدر بانون أول أهدافه بقميص نادي قطر منذ انضمامه قادما من النادي الأهلي.

بدر بانون

النادي : نادي قطر

المرخية
قطر

وانتقل بانون لصفوف قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما قضى عامين ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وسجل بدر بانون الهدف الأول لنادي قطر في مباراته أمام المرخية، المقامة ضمن الجولة الثانية من الدوري القطري.

أخبار متعلقة
سكاي: مانشستر سيتي يحسم صفقته الرابعة بعد اجتماع مع حازم ودياب.. تحديد موعد بداية كلاتنبرج رسميا في لجنة الحكام مؤتمر أنشيلوتي.. عن السداسية وبنزيمة غير القابل للتعويض وجمهور فرانكفورت "الأبيض" عودة من جديد.. أوناجم ينضم إلى الوداد

هدف بانون الذي سُجل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول عن طريق ركلة جزاء هو الأول للمدافع المغربي في دوري نجوم قطر.

وكان نادي قطر قد خسر مباراة الجولة الأولى على يد منافسه العربي بهدفين مقابل هدف.

المدافع البالغ 28 عامًا كان قد انضم إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر 2020 مقابل حوالي 1,7 مليون يورو قبل الرحيل للدوري القطري.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

طالع أيضا

تعرف على منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على منافس بيراميدز في الكونفدرالية

تعرف على منافس فيوتشر في الكونفدرالية

قبول استقالة عبد الفتاح

قطر القطري بدر بانون النادي الأهلي
نرشح لكم
عودة من جديد.. أوناجم ينضم إلى الوداد كالتشيو ميركاتو: بعد إدانته بالتحرش الجنسي.. سانتي مينا مطلوب في الدوري السعودي بعد هبوط أهلي جدة.. السومة إلى العربي القطري معارا كما انفرد في الجول – الشباب السعودي يتعاقد مع مهاجم منتخب الجابون أحلامهم هي واقعنا.. الجزيرة يضم أشرف بنشرقي عضو شرف التعاون: متمسكون بتواجد مصطفى فتحي مع الفريق في الموسم المقبل طارق العشري يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش بيع حقوق بث الدوري السعودي والكأس والسوبر مقابل 900 مليون ريال
أخر الأخبار
بدر بانون يسجل في أولى مبارياته بالدوري القطري 12 دقيقة | الوطن العربي
تقرير: بيلرين يرغب في العودة إلى ريال بيتس 12 دقيقة | ميركاتو
سموحة يصعد 4 ناشئين لتدريبات الفريق الأول 20 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي.. وإسلام وجابر وروقا يقودان الوسط ضد المقاصة 26 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مصر للمقاصة - حلاوة وفهمي في الهجوم أمام الزمالك 32 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي.. عن السداسية وبنزيمة غير القابل للتعويض وجمهور فرانكفورت "الأبيض" 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة من جديد.. أوناجم ينضم إلى الوداد 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد اجتماع مع حازم ودياب.. تحديد موعد بداية كلاتنبرج رسميا في لجنة الحكام 51 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف